I když měli, podobně jako v předchozím domácím zápase proti Kobře, zápas dobře rozehraný, nakonec opouštěli led se sklopenými hlavami. Benátečtí hokejisté ani ve druhém domácím zápase nebodovali. Před vlastními diváky podlehli Mostu 2:4 a zůstávají na předposledním místě druholigové tabulky.

II. hokejová liga, skupina Západ - 4. kolo | Foto: Anton Martinec

To, že benátecké hráče nečeká nic snadného, k tomu stačil pohled na tabulku. Severočeský Most vstoupil do letošní druholigové sezóny daleko lépe, před samotným utkáním ho hřálo sedm bodů na kontě a čtvrté místo. Pohodu potvrzoval tým vedený zkušenými trenéry Kýhosem a Rosolem již od prvních minut. Byl střelecky aktivnější a také nebezpečnější. Procházkovi zmařil gólovou radost pohotový brankář Brázdil, Nedrdovu střelu zastavila tyčka.

Postupem času se začali osmělovat také domácí hráči. Havlas ale svůj samostatný únik neproměnil. Pět minut před koncem první periody fauloval Kýhos, syn hlavního trenéra, Řepíka a sám faulovaný po přesném blafáku otevřel brankové skóre. Do kabin se však mohlo odcházet za vyrovnaného stavu. Po nepřesnosti v benáteckých obranných řadách ale Mical nevyzrál na Brázdila.

Fantastický Brázdil ničil Vrchlabí, Benátky slaví první body

Druhá třetina byla ve znamení častější střelby severočeského protivníka. Při vlastním oslabení pláchl domácím hráčům Veselý, Brázdil ale, podobně jako v utkání ve Vrchlabí, držel svůj tým nad vodou. Totéž platí i o šanci Böhma, jenž tváři v tvář pohořel znovu na benáteckém brankáři. Kouzlo maskovaného muže v domácích barvách odčaroval až ve 36. minutě střelou z kruhu Procházka. Jedenadvacet vteřin před koncem druhé třetiny se obránce Havlík prohnal kolem bránícího Lytvynova a tak trochu nachytal Brázdila střelou k bližší tyči.

Domácí se snažili ve třetí třetině zlomit nepříznivý stav. Čáru přes rozpočet jim ale udělala další vlastní nedůslednost v obranné třetině, kterou neomylně trestal Veselý. Chvíli poté vrátil svůj tým do zápasu Jankovský, který se prosadil po souhře s útočným kolegou Zumrem.

S Plekancem v jednom týmu? Asi si zruším životní pojistku, směje se Smoleňák

Domácí poté měli výhodu přesilové hry. S tou ale nenaložili vůbec dobře. V oslabení jim navíc pláchl Kýhos, který ale nedokázal v těžké pozici zakončit. Mrzet to severočeský tým vůbec nemuselo. Šimeček totiž objel branku, našel Veselého, který posadil puk přesně pod břevno a dodal mosteckému týmu potřebný klid. Zápas nezdramatizovala ani závěrečné power play, v níž se benátečtí hráči nedostali do tlaku a na svém ledě si připsali již druhou porážku.

Očima trenérů

Martin Novák, Benátky: Je to stále stejná písnička. Strašně se nadřeme na branky. Naopak inkasujeme strašně lacino. Soupeř se proti nám lehce prosazuje. Necháváme ho strašně jednoduše skórovat. S takovým přístupem se letos druhá liga bohužel hrát nedá. Musíme přitvrdit a hlavně musíme střílet branky. Sedm vstřelených gólů ve čtyřech zápasech je tragédie.

Vladimír Kýhos, Most: Do zápasu jsme dobře vstoupili. I v první třetině jsme měli dost šancí na to, abychom vstřelili branku. Domácí gólman ale chytal výborně, byl nám velkou překážkou. Domácí se dostali do vedení, avšak stále jsme pokračovali v naší hře. Vyrovnali jsme a následně jsme se dostali do vedení šťastnou brankou. Je paradoxem, že benátecký brankář chytí vyložené šance, poté ale dostane gól prakticky z rohu. Takhle to ale v hokeji chodí. Ve třetí třetině jsme se snažili náskok pohlídat, hlavně abychom nikde nepropadali. Benátky byly nebezpečné v protiútocích. Povedlo se nám to. Samozřejmě jsme spokojení.

HC Benátky n. J. – Mostečtí Lvi 2:4 (1:0, 0:2, 1:2)

Branky: 15. Řepík (TS), 46. Jankovský – 36. Procházka, 40. Havlík, 45. Veselý, 54. Veselý. Rozhodčí: Bernat. Vyloučení: 2:4. Bez využití. Diváci: 120.

Benátky: Brázdil - Lytvynov, Antoš, Kliment, Klodner, Tondr, Čížek, Mašek - Řepík, Šafránek, Hozák - Martínek, Havlas, Kučera - Plíšek, Zumr, Jankovský - Kusý

Most: Klika - Nedrda, Havlůj, Havlík, Šoustek, Steinocher, Hocelík, Hoffmann - Písařík, Řehoř, Urban - Jindra, Kýhos, Procházka - Mical, Šimeček, Veselý – Böhm