Po úvodním desetiminutovém oťukávání přišlo druhé vyloučení hostujícího celku, které už Benátečtí potrestali. Šanci Jiruše ještě Běhula zlikvidoval, ale ve 13. minutě již otevřel skóre Šír, který dorazil Rychlovského střelu z pravého kruhu – 1:0. Rychlovský mohl o chvíli později zvýšit na 2:0, ale roztažený brankář Běhula svatyni ustrážil.

Start druhé třetiny byl odložen o více jak hodinu. Hráči přišli na rozbruslení, ale pak se vrátili znovu do kabin. Na ledě se objevil problém, jehož oprava zabrala hodně času.

Po necelých šesti minutách druhé části Benátky zvýšily své vedení. Pabiška po rychlém brejku dostal puk do kadaňské brány – 2:0. Ve 33. minutě bylo mezi domácími ještě veseleji: Šír obral posledního hostujícího obránce o puk v útočné třetině, posunul kotouč Rychlovskému, který střelou nad rameno gólmana zvýšil na rozdíl tří branek.

Čisté konto ale domácí neudrželi. Trhači se dokázali prosadit v přesilové hře po vyloučení Šedivého. Kulich z pravého rohu propálil Krále a snížil ještě ve druhém dějství na 1:3.

Kulich mohl snížit na rozdíl jedné branky na začátku třetí třetiny, když jeho střela Královi propadla, ale obrana Benátek vše včas uhasila. Další velkou příležitost Kadaňských měl Koblížek, ale domácí brankář ho vychytal a podržel domácí tým.

Definitivní klid na benátecké hokejky přinesla 50. minuta: Během přesilové hry nahodil Cibulka puk do brankoviště a Jansa ho pohotově dorazil do hostující branky – 4:1. Skóre vydrželo až do konečné sirény. Nic na něm nezměnil ani Zabloudil, který přestřelil odkrytou domácí branku.

Ohlasy trenérů

Valdemar Jiruš (HC Benátky nad Jizerou): "Řekl bych, že v dnešním zápase jsme si již od prvních minut trpělivou a poctivou hrou došli pro velice důležité tři body."

Petr Rosol (SK Trhači Kadaň): "Určitě se mi utkání nehodnotí dobře, protože jsme věřili, že bychom tu mohli nějaké body uhrát. Řekl bych, že nás domácí nepřehrávali, to určitě ne. Předčili nás ale v důrazu a v disciplíně. Vstřelili branky z dorážek, důrazní byli i u vlastní branky. Tohle v dnešním hokeji stačí na to, aby mužstva byla úspěšná. Domácí takto hráli a zaslouženě vyhráli."

HC Benátky nad Jizerou – SK Trhači Kadaň 4:1 (1:0, 2:1, 1:0)

Branky a nahrávky: 13. Šír (Rychlovský, Kunst), 26. Pabiška (Čederle), 33. Rychlovský (Šír), 50. Jansa (Cibulka, Pabiška) – 36. Kulich (M. Zabloudil, Chlouba). Rozhodčí: Jaroš, Květoň – Bělohlav, Jindra.

Benátky n. J.: Král (Vopravil) – Kunst, Cibulka, Aubrecht, Böhm, Kovář, Šedivý, Kollert – Rychlovský, Šír, D. Špaček – Pabiška, Čederle, Jiruš – Gajda, Měchura, A. Dlouhý – Vomáčka, Jansa, Wiencek.

Kadaň: R. Běhula (Hanuljak) – Trefný, Kottek, Seemann, Naar, T. Běhula, Delmarche, Horáček – M. Zabloudil, Kulich, Chlouba – Koblížek, J. Svoboda, Houška – Homer, Matyáš Svoboda, Koblížek – Jakub Veselý, Hradecký, Adámek.