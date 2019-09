Pražané dokázali dostat domácí obranu pod tlak, avšak i přes fakt, že dokázali svého soupeře přestřílet, na Matěje Žajdlíka našli recept jen jedenkrát. Benátečtí se naproti tomu trefili hned třikrát a to i zásluhou Adama Dlouhého, který si připsal gól i asistenci.

Domácí utkání proti pražské Slavii začali svěřenci trenéra Jiruše ve svižném tempu. Chrtek předvedl své individuální schopnosti, dostal se přes půlku hřiště s pukem na holi a následně našel Radka Dudu, jehož střela vypadla brankáři Michajlovi z výstroje. Nikdo však nebyl v dorážce dostatečně rychlý. Slavistický brankář musel být pozorný i nadále, avšak s dorážkou Rychlovského si poradil. V 6. minutě byl vyloučen Martin Ondráček do konce utkání. Benáteckým tak začala dlouhá přesilovka, kterou využili hned na jejím začátku poté, co byl na brankovišti velmi aktivní Adam Dlouhý. O výhodu jednoho muže domácí přišli, avšak i prostor při hře ve čtyřech jim dal několik šancí na úspěch, které však zůstaly nevyužity. Pražané se těžko dostávali před Žajdlíka, pěknou šanci mohl mít Šmerha, proti němuž však skvěle zafungovala benátecká obrana. Pražané se dostali do tlaku v závěrečných minutách díky přesilovým hrám, obrana Benátek však byla důsledná.

Slavia pokračovala ve svém tlaku rovněž v poslední třetině a snažila se tak dohnat nepříznivý stav. Tlak však opadl při vyloučení Baráka, jehož prohřešek domácí trestali. Radek Duda si v kruhu u bodu pro vhazování počkal na přihrávku zpoza branky a usměrnil kotouč mimo dosah brankáře Pražanů. O chvíli později se hosté mohli dostat na dostřel po šikovně schované střele Všetečky za nohy jednoho z obránců, avšak Žajdlík našel kotouč ve svém klíně. Na dostřel se Slavia nedostala ani při přesilové hře, co však úspěch Pražanů přineslo, to bylo jejich oslabení. Petr Vampola využil chyby domácí obrany v rozehrávce a nekompromisně poslal puk za Žajdlíkova záda. Ještě veseleji mohlo být na střídačce hostů téměř záhy, avšak autor první branky Slavie tentokrát minul prostor mezi třemi tyčemi. I přes velký tlak hostů se červené světlo rozsvítilo po střele Ondřeje Chrtka, který byl od modré čáry přesný. Ačkoliv Slavia znovu předvedla tlak v závěru třetiny, výsledek již zvrátit nedokázala. Benátečtí tak berou tři body do tabulky.

Benátky – Slavia Praha 3:1

Branky: 7. A. Dlouhý (Niko, Bittner), 44. R. Duda (A. Dlouhý, D. Špaček), 53. Chrtek (Půček) – 50. Vampola.