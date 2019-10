Pak poslal domácí do vedení Vodný, a když Kratochvíl po startu třetí části zvyšoval na 2:0, nevypadalo to s Benátkami příliš dobře. Pak ale k obratu nastartoval gól Musila, vyrovnání navrátilce Průžka na sebe nenechalo dlouho čekat a vše dokonal Daniel Špaček, jenž v 52. minutě proměnil trestné střílení. Tři body z Horácka se tak určitě počítají.

V první polovině třetině měli o něco více ze hry domácí, z levé strany zahrozil Václavek, který se povedenou kličkou dostal před obránce hostů a následnou střelou trefil konstrukci branky. Čtvrtá formace Třebíče byla hodně živá a zahrozila i později, Václavek v situaci dva na jednoho volil nahrávku, ale do ní lehnul bek Benátek nad Jizerou. Od poloviny třetiny se dostali do hry i Benátečtí a měli hodně nebezpečných situací. Duda posílal kotouč před branku a na poslední chvílí musel zastavit nahrávku Jekel. Bittner ujel do úniku, jeho ránu vychytal skvěle Hrstka a do kabin se šlo za bezbrankového stavu.

Do druhé třetiny vstoupili lépe hosté, Špaček v situaci dva na jednoho volil střelu a Jekel ho lapačkou vychytal. Po šesti uplynulých minutách druhé periody poslal Nedvídek kotouč na Bittnera, který vyzval k zakončení Michala Vodného a ten prázdnou klec trefil. Poté se brankář Třebíče zaskvěl v 28. minutě, kdy chytil téměř jasný gól na brankové čáře. Ve zbytku třetiny měl šanci ještě hostující Špaček, jeho střela z otočky úspěšná nebyla.

Na začátku poslední části hráli domácí přesilovou hru, kterou využil tečí Petr Kratochvíl po nahození od Formana a Třebíčští měli dvoubrankový náskok. Hosty vrátil do zápasu Adam Musil, jenž také v početní výhodě dokázal usměrnit tečí puk za záda Jekela. Po necelých dvou minutách bylo dokonce srovnáno! Musil vyhrál buly přesně na Jiřího Průžka a ten před levým kruhem zakončil zcela přesně mimo dosah brankáře. Benátky nad Jizerou tohle srovnání nakoplo do dalšího průběhu, hosté byli přeci jen v soubojích dříve, než soupeř a osm minut před koncem bek Třebíče zastavil Špačka jen za cenu faulu. Nařízené trestné střílení využil faulovaný Daniel Špaček elegantně, když kličkou do forhendu zasunul touš do branky. Náskok týmu z Vysočiny byl rázem pryč, v závěru to ještě zkusili Třebíčští bez brankáře, kde se jim vyrovnat už nepovedlo.

„Myslím, že jsme viděli parádní utkání z obou stran. Zvládli jsme obrat ve třetí třetině, i když na jejím začátku jsme inkasovali v přesilové hře. Mužstvo ukázalo vnitřní sílu a dokázalo zápas otočit ze stavu 2:0. Jsme šťastní a ceníme si tří bodů, protože Třebíč byla silným soupeřem. Daniel Špaček hrál dnes výborné utkání, ten faul před trestným střílením byl na něj, takže si zasloužil ho i jet. Měl naši důvěru, odvděčil se nám výborným výkonem a proměněným trestným střílením,“ komentoval zápas kouč vítězů Valdemar Jiruš.

Domácí Jaroslav Barvíř dodal: „Potkaly se dva týmy s hráči silnými na puku. My jsme konkurovali první třetinu, ve druhé jsme pak šli do vedení 1:0, ale myslím si, že Benátky byly ve druhé třetině lepší a už po téhle části hry jsme mohli prohrávat. Takhle vyrovnaná utkání rozhodují detaily, přesilové hry, vyhraná buly… My jsme v těchto věcech byli dnes slabší a Benátky mají hodně šikovných kluků, kteří tyto činnosti dnes zvládli líp. Proto jsme si dnes body nezasloužili a Benátky vyhrály zaslouženě.“

Třebíč – Benátky 2:3

Branky a nahrávky: 26. Vodný (Bittner, Nedvídek), 42. P. Kratochvíl (Forman, T. Havránek) – 43. A. Musil (Průžek, Kolmann), 45. Průžek (A. Musil), 52. D. Špaček. Rozhodčí: Kašík, Ondráček – Kučera, Blažek. Vyloučení: 3:5. Využití: 1:1. Diváci: 1023.

Třebíč: Jekel – Nedbal, Kowalczyk, Furch, Forman, Jenáček, V. Čejka – Nedvídek, Bittner, Vodný – Michálek, Šťovíček, T. Havránek – P. Kratochvíl, Tadeáš Král, Paták – Ferda, Václavek, Podlaha.

Benátky: Hrstka – Kolmann, Žůrek, Buchtela, Kunst, Bukač, Aubrecht, Niko – Průžek, A. Musil, Šír – Rychlovský, Najman, D. Špaček – R. Duda, Chrtek, Klapka – Šeliga, Šafařovský, Wiencek.

TOMÁŠ NEJEDLO