Zatímco v prvním přípravném duelu na novou sezonu hokejisté druholigových Benátek prohráli v Letňanech, aniž by vstřelili jedinou branku, ve druhém utkání si chuť několikanásobně spravili. Přední celek krajské ligy z Mělníka rozdrtili výrazným rozdílem 14:0!

Hosté přijeli k Jizeře v okleštěné sestavě a drželi s domácími krok jen v úvodní desetiminutovce. Pak už se naplno rozjel gólostroj domácího týmu, který se zastavil až na čísle čtrnáct. Přesně tolik puků museli tahat oba mělničtí brankáři ze své branky. Dvěma brankami ke snadné výhře přispěli kanonýr Kamil Bříška, obránce Jan Klodner či hrající manažer Jan Stehlík.

Na letní led vyjeli Bruslaři levou bruslí. Doma prohráli se Slavií

„Bylo to pro nás druhé přípravné utkání. Nešli jsme do něho ještě v úplném složení, ale chtěli jsme k němu přistoupit zodpovědně. Všímali jsme si sami sebe, chtěli jsme hodně bruslit a hodně střílet, abychom byli připraveni na další zápasy. Jsme nový tým, který přípravné zápasy potřebuje. S prvními deseti minutami jsem rozhodně nebyl spokojený, trošku jsem na tým zatlačil, abychom více bruslili a také se dostali více do kondice,“ komentoval utkání domácí kouč Antonín Nečas.

HC Benátky nad Jizerou – Junior Mělník 14:0

Branky a nahrávky: 10. Kulvejt, 12. Dvořák (Král), 19. Zumr (Stehlík, Kulvejt), 22. Stehlík (Šafránek, Zumr), 24. Klodner (Stehlík), 28. Bříška (Foerster), 31. Bříška (Foerster), 39. Klodner, 43. Stehlík (Zumr, Klodner), 47. Zumr (Stehlík, Mašek), 50. Antoš, 50. Bouřil (Kusý), 52. Šafránek, 57. Král (Dvořák, Kulvejt). Rozhodčí: Šmika - Kettner, Záhora. Vyloučení: 3:4. Využití: 2:0. V oslabení: 0:0. Diváci: 144.

Benátky: Sejpal (31. Šuhájek) – Mašek, Tondr, Klodner, Antoš, Kulvejt, Šípek, Haspeklo – Foerster, Bříška, Havlas – Zumr, Šafránek, Stehlík – Dvořák, Král, Křenek – Hejňák, Bouřil, Kusý.

Mělník: Šimáček (31. Houserek) – Krejsa, Prejza, Kapoun, Cicvárek, Kotek, Halman – Šubrt, Štrombach, Litera – Fedymycz, Lenc, Šnajdr – Richtr, Šimon.