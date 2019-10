Domácí do utkání vstoupili aktivně a chtěli ukončit svou nelichotivou sérii pěti porážek v řadě. Blízko první brance byl úvodu utkání mladík Najman, který po nabídce Špačka trefil jen tyčku Stezkovy branky. Na druhé straně se dobrá příležitost vyskytla pro Kotalu, avšak proti byl benátecký brankář Hrstka. Do úniku Kotalu vyslal Bambula, který v sobotním podvečeru sehrál na benáteckém ledě slušný zápas, leč bohužel pro hosty jeho agilita byla jen výjimečná. Ale o tom později. Každopádně první třetina skončila bezbrankovým skóre.

O to rušnější však byla třetina druhá. Hned na jejím počátku se opět ukázal patrně nejlepší hostující plejer Jan Bambula, jeho samostatný výpad naštěstí pro domácí barvy skončil jen střelou těsně vedle Hrstkovy branky. Na první gól se u Jizery čekalo něco málo přes půl zápasu. To při vyloučení hostujícího Pořízka Najman vyhrál buly na hokejku Daniela Špačka a jeho ránu zastavila až síť za Stezkou – 1:0. Benátky tak po čtyřech vteřinách využily přesilovou hru.

Veseleji v domácím táboře bylo ve 34. minutě, kdy Duda přiťukl puk do jízdy Kolmannovi, jenž přesně našel najíždějícího Petra Wienceka, pro kterého už bylo jednoduché doklepnout puk do odkryté branky – 2:0. Domácí byli evidentně při chuti a další z jejich útoků skončil další trefou. Dlouhý našel napřáhnutého Adama Klapku a jeho dělovku Stezka registroval až v brance – 3:0.

Ofenzivním choutkám benáteckých hokejistů nebylo konce ani v 37. minutě. Havířov zcela propadl ve středním pásmu a do útočné třetiny se sami vřítili Radek Duda a Ondřej Chrtek. Oba si vyměnili puk a mladší z jmenované dvojice pokořil Stezku v tomto utkání počtvrté – 4:0. Hosté odpověděli poměrně záhy, nejlepší střelec AZetu Radek Veselý zakončil svůj únik zcela přesně – 4:1.

Zvýšit zpět na rozdíl čtyř branek mohl ještě do druhé pauzy domácí Jakub Rychlovský, který byl v úniku hákován Rutarem. Nařízené trestné střílení však Rychlovský neproměnil. Mrzet ho to ale příliš nemuselo, protože Havířov toho ve třetí části hry kromě akce Bambuly příliš nevymyslel, a tak se domácí po pěti zápasech bez bodu radovali ze zasloužené výhry 4:1.

Domácí kouč Valdemar Jiruš mohl být po zápase spokojený: „Jsme strašně rádi, že jsme toto utkání zvládli. Za úspěchem stojí to, že jsme vydrželi celých šedesát minut hrát naši hru. Využili jsme šance, které jsme si vypracovali. Pomohla nám i proměněná přesilová hra. Týmu patří za tuto výhru velké díky. Doufejme, že si udržíme stabilní formu a přeneseme si ji do dalších utkání.“

O dost méně spokojenější pak samozřejmě byl hostující kouč Patrik Rimmel: „Začali jsme slušně. Do 5. minuty jsme hráli to, co jsme chtěli. Od té doby jsme ale přestali plnit to, co jsme měli. Předržovali jsme puky, měli horší pohyb, prohrávali souboje. První třetina skončila 0:0. V šatně jsme si něco řekli. Ve druhé třetině jsme měli nějaké náznaky šancí, poté jsme ale v soupeřově přesilovce inkasovali a následně udělali hrubé chyby. Domácí odskočili na 4:0 a zaslouženě tento zápas vyhráli, protože byli lepší. Po vítězství byli více hladoví.“

Benátky – Havířov 4:1

Branky: 32. D. Špaček (Najman), 34. Wiencek (Kolmann, R. Duda), 36. Klapka (A. Dlouhý, Aubrecht), 37. Chrtek (R. Duda) – 38. R. Veselý (Rašner). Rozhodčí: Pavlovič, Valenta – Beneš, Štofa. Vyloučení: 4:4. Využití: 1:0. Diváci: 285.

Benátky: Hrstka – Kolmann, Kunst, Buchtela, Aubrecht, Niko, Žůrek – R. Duda, Chrtek, A. Dlouhý – Rychlovský, Najman, D. Špaček – Klapka, Šafařovský, Wiencek – Šeliga.

Havířov: Stezka – Matai, Chroboček, Mrowiec, Rašner, Kachyňa, L. Rutar – Bambula, F. Seman, Kotala – Dvořák, R. Veselý, L. Bednář – Pawliczek, Pořízek, Maruna – Danielčál, Baláž, Fridrich.

V pondělí pak přišel další tříbodový zářez. Jedenácté kolo Chance ligy zavedlo benátecké hokejisty na stadion nováčka soutěže - Baníku Sokolov. Hosté vstupovali do duelu povzbuzeni výhrou z minulého kola nad Havířovem a také v Sokolově nakonec uspěli, poprvé v sezóně venku, za tři body. Úvod ovšem vyšel domácí, když je brzy poslal do vedení Křemen. Vyrovnání přišlo po šťastné brance Šafařovského a z divokého začátku druhé třetiny pak Benátky vytěžily vedení 3:2 výstavní ranou Špačka. Tento stav trval až do závěru třetí třetiny, kdy sedm stovek diváků rozjásal vyrovnáním po pěkné kombinační akci Gorčík. Když už se zdálo, že duel půjde do prodloužení, chyboval v rohu kluziště sokolovský bek Kadeřávek, puk mu sebral Jakub Rychlovský, obkroužil branku a vítěznou ranou překvapil Kuchaře! Na cenné vítězství z venku se budou Benátečtí snažit navázat ve středu, kdy k Jizeře přilétnou Jestřábi z Prostějova.

Sokolov - Benátky 3:4

Branky a nahrávky: 2. Křemen (Vodička, Vrána), 22. T. Rohan (Kovařík), 58. Gorčík (Švec, M. Zadražil) – 15. Šafařovský (A. Dlouhý, Wiencek), 22. Najman (D. Špaček), 23. D. Špaček (Najman, Rychlovský), 60. Rychlovský (Najman, Hrstka). Rozhodčí: Souček, Zubzanda - Coubal, Kokrment. Vyloučení: 3:3. Využití: 0:0. V oslabení: 0:0. Diváci: 715.

Benátky: Hrstka – Kunst, Kolmann, Aubrecht, Buchtela, Žůrek, Niko – Průžek, Chrtek, R. Duda – D. Špaček, Najman, Rychlovský – Wiencek, A. Dlouhý, Klapka – Šafařovský.

Na cenné vítězství z venku se budou Benátečtí snažit navázat ve středu, kdy k Jizeře přilétnou Jestřábi z Prostějova.

TOMÁŠ NEJEDLO