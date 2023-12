Předvedli diametrálně odlišný výkon než předchozí den na ledě Řisut. Hokejisté Benátek nad Jizerou po výhře 5:2 v Hronově poodskočili pražské Kobře, na kterou mají nyní z osmého místa čtyřbodový náskok. Právě osmá příčka po konci základní části by svěřencům trenéra Nováka zajistila jistou účast ve vyřazovacích bojích.

II. hokejová liga, skupina Západ - 4. kolo | Foto: Anton Martinec

Do utkání ve východočeském městě, které leží v těsné blízkosti polských hranic nastoupili benátečtí hokejisté, oproti minulému zápasu proti Řisutům, pouze s kosmetickými změnami. Absentoval obránce Čížek. V útoku pak Hejňáka nahradil mladoboleslavský junior Hruška, kterému se zápas velmi povedl, zapsal dva kanadské body za gól a asistenci.

Domácí tým, tvořený z velké části ze zahraničních hráčů, se prezentoval velmi dobrým pohybem od úvodního buly a brankář Brázdil musel předvést několik velmi dobrých zákroků.

V sedmé minutě putoval na trestnou lavici domácí Vaňkovský a v závěru této početní výhody se hostující hráči radovali. Šafránkovu střílenou přihrávku z kruhu si domácí před najíždějícím Kučerou srazili za záda vlastního brankáře Pittra. O pět minut později bylo vyrovnáno. Hájek vyhrál buly na Straku, který si najel do palebné pozice a nechytatelně poslal puk do horní poloviny branky.

Dvě minuty před koncem první periody putoval na trestnou lavici benátecký obránce Kliment. V oslabení podnikli hosté rychlý útok, který táhl Zumr, Antoš pak obětavě vrátil puk do brankoviště, kde se nejlépe zorientoval Dvořák a rozpoutal nadšení benátecké střídačky.

Vyrovnaný hokej pokračoval také ve druhé třetině. Benátkám se v sedmadvacáté minutě podařilo odskočit. Havlas zabojoval před brankovištěm, z jeho práce těžil Hozák, který usměrnil kotouč za Pittrova záda. Následně se dostal do samostatného úniku Zumr, na němž se provinil faulem Voňka a Hozák měl výhodu trestného střílení. Na brankáře Pittra si ale nepřišel.

Mrzet to hosty ale příliš nemuselo. Dvě a půl minuty před druhou sirénou totiž Pittr neudržel Hozákovu střelu a důrazný Hruška dostal kotouč do branky počtvrté.

Hronovští hráči určitě neskládali zbraně a od začátku třetí třetiny byli střelecky aktivnějším týmem. Jejich snaha byla odměněna Murtazinovým gólem, jehož zpoza branky našel přesně Straka. Necelých šest minut před koncem zápasu putoval na trestnou lavici benátecký Hruška a domácí střídačka sáhla ke hře bez brankáře. Větší šanci si svěřenci trenérů Táborského a Poláka ale nevypracovali.

Naopak deset sekund po příchodu vyloučeného Hrušky na led právě tento mladý útočník dojel zdánlivě ztracený kotouč, zadovkou ho nabídl Jankovskému, který mu poděkoval závěrečnou brankou.

Včera jsme odehráli velmi těžký zápas, který se na nás podepsal. Bylo to vidět na našem pohybu. Na začátku utkání jsme neproměnili několik vyložených šancí. Soupeř potvrdil svoji zkušenost a celý zápas měl ve své režii," rekapituloval porážku trenér Hronova Martin Táborský.

Hostující Martin Novák potvrdil, že postavení soupeře v tabulce neodpovídá jeho aktuální výkonnosti. "I když je Hronov na předposledním místě, je to hodně kvalitní tým. Když se podíváme na jejich poslední výsledky, tak v prosinci jsou asi jedni z nejlepších v druhé lize. Věděli jsme, že nás čeká hodně těžké utkání, v němž si nesmíme nechat utéct začátek. Tohle se nám povedlo. Poté jsme si to zkušeně hlídali až do konce zápasu, byť s malým zaváháním. Tři body se ale počítají. Je třeba si uvědomit, že Hronov táhne čtyři nebo pět ruských hráčů, kteří mají svoji kvalitu."

HC Wikov Hronov – HC Benátky 2:5 (1:2, 0:2, 1:1)

Branky a nahrávky: 14. Straka (Hájek), 47. Murtazin (Straka, Trandin) - 9. Šafránek (Hozák, Lytvynov), 19. Dvořák (Antoš, Zumr), 27. Hozák (Havlas, Lytvynov), 38. Hruška (Hozák, Antoš), 57. Jankovský (Hruška). Rozhodčí: Zeliska - Hradil, Tuháček. Vyloučení: 3:3. Využití: 0:1. V oslabení: 0:1. Diváci: 143.

Hronov: Pittr – Babrusev, Rubáček, Kopecký, Ondruš, Jass, Voňka – Murtazin, Trandin, Straka – Lederer, Voděracký, Hájek – Popitič, Řezáč, Vaňkovský

Benátky: Brázdil – Klodner, Kliment, Antoš, Lytvynov, Němeček – Zumr, Šafránek, Jankovský – Hruška, Havlas, Hozák – Kučera, Vágner, Dvořák