Benátečtí hokejisté předvedli na ledě jednoho z aspirantů na postup do druhé nejvyšší hokejové soutěže velice sympatický výkon. Vždyť do třetí třetiny odcházeli s jednobrankovým náskokem v zádech. Favorizovaný Tábor ale v závěrečné dvacetiminutovce překlopil dvěma góly brankový stav na svoji stranu, úvodní výhru v osmifinále druholigového play-off pak pojistil při power play.

Hokejisté Tábora v úvodním utkání série porazili Benátky nad Jizerou. | Foto: Karel Tomšík

Hokejisté Benátek, povzbuzení vyřazením Ústí nad Labem v předkole, se renomovaného soka nezalekli a od úvodní třetiny byli zkušenějšímu sokovi vyrovnaným soupeřem.

Což o to, svěřenci domácího trenéra Grofa měli v první třetině více střeleckých pokusů, ty ale krotil velmi dobře chytající brankář Brázdil. Ten si již po pěti minutách hry poradil se sólem Zemana. Perné chvilky nastali hostům při čtyřiasedmdesáti sekundové dvojnásobné přesilovce. Obětaví hosté ale nedovolili Táboru skórovat a také oni si vypracovali několik příležitostí.

V té největší minul Řepík z ostrého úhlu odkrytou část táborské branky. Prakticky z protiútoku tečoval Dančišin Suchánkovu střelu od modré a následně uspěl se svojí dorážkou.

V úvodu druhé třetiny Brázdil lapil únik Severy. Chvilku poté si poradil také s individuální akcí Zemana. Nepřišel si na něho ani v rychlém sólu Huna. Třemi neproměněnými šancemi jako by Táborští ztratili dech a hosté začali kousat, za což byli také odměněni. Zumr vybojoval puk za brankou, našel na kruhu Martínka, jehož střela skončila v levém horním růžku.

Dvě minuty před koncem druhé periody povyjel do střelecké pozice kapitán Šafránek a trefil prakticky totožné místo, jako jeho spoluhráč Martínek. Opaření domácí se k vážnějšímu ohrožení Brázdilovy branky po zbytek druhé třetiny nedostali.

Ve třetí třetině se už ale projevila táborská zkušenost. Domácí byli častěji usazeni před Brázdilem, který je ale doslova deptal úspěšnými zákroky. Kapituloval až po střele Jáchyma, kterou těsně před ním tečoval Zadražil. Táborský tlak sílil a sedm a půl minuty před koncem přinesl také sladkou tečku. Huna se neunáhlil, našel lépe postaveného Zemana, který překonal přesunujícího se Brázdila.

Benátečtí hráči se nevzdávali. Čtyři minuty před koncem putoval na trestnou lavici táborský Dančišin, i přes několik nadějných šancí ale zůstal brankový stav nezměněn. Kýženého vyrovnání se Novákovi svěřenci nedočkali ani v závěrečném power play, ve kterém jim naopak pláchl Huna a pohodlně dopravil kotouč do opuštěné svatyně.

Trenéři po utkání

Richard Lobo, Tábor: Věděli jsme, že nás čeká těžké utkání a že soupeř bude rozehranější. Deset dní jsme stáli. Kluky jsme na to připravovali. Myslím si, že v první třetině jsme si s tím dobře poradili. V té druhé, po nějakých našich šancích, jsme zápas asi trošku podcenili a soupeř dvě naše zaváhání potrestal. V závěrečné části hry jsme se vrátili k naší hře, k play-off hokeji, který budeme chtít předvádět a utkání jsme otočili. Vedeme 1:0, což je nejdůležitější.

Martin Novák, Benátky: Z obou dvou stran jsme viděli opatrné utkání. Tábor mě překvapil, protože jsem myslel, že na nás více vlétne. Bylo vidět, že domácí jsou také nervózní. Neproměnili dvojnásobnou přesilovou hru, což nás nakoplo. Bohužel náš tým po dvou nevyužitých přesilovkách dvakrát inkasoval. To naopak dostalo na koně domácí. Nejvíce mě mrzí třetí branka domácího celku, kdy jsme měli puk na holi, ale lehce ho ztratili. Pro Tábor je to ale jen první korálek, který nic neznamená. Smekám před našimi kluky, kteří to od prvního do posledního hráče odmakali. Nadšený jsem také z toho, jak toto utkání zvládli Lukáš Kulvejt s Honzou Fišerem, kteří naskočili po dlouhé době do zápasu a perfektně ho zvládli. Věřím, že ve čtvrtek, s podporou domácího publika, potrápíme Tábor ještě více. Určitě jim nic nenecháme zadarmo. Věříme si na ně. Myslím si, že na to máme.

HC Tábor – HC Benátky nad Jizerou 4:2 (1:0, 0:2, 3:0)

Branky: 17. Dančišin (Suchánek, Nevšímal), 45. Zadražil (Jáchym), 53. Zeman (Huna, Matušík), 60. Huna (Matušík) – 31. Martínek (Zumr, Vágner), 38. Šafránek (Jankovský, Kučera). Vyloučení: 4:4. Bez využití. Rozhodčí: Šperl, Valda – Teršíp, Tuháček. Diváci: 1783.

Tábor: Žajdlík – Plášil, Jáchym, Černý, Hajič, Suchánek, Hubata, Gajdolín – Krliš, Matušík, Zeman – Dančišin, Milfait, Severa – Prášek, Zadražil, Huna – Nevšímal, Zíb, Šulek – Duda.

Benátky: Brázdil – Antoš, Němeček, Knesl, Kliment, Mašek, Kulvejt, Novák, Fišer – Řepík, Havlas, Hozák – Kučera, Šafránek, Jankovský – Martínek, Zumr, Vágner – Vorel, Husák, Peca.