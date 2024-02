V sázce bylo hodně a to také bylo od prvních minut na branickém zimním stadionu cítit. Úvod měli lepší domácí hokejisté, které ale trochu zbrzdila častá vyloučení. Hosté nedokázali využít dokonce dvojnásobnou početní výhodu, trvající osmaosmdesát vteřin.

Domácího brankáře Málka v ní příliš neohrozili, přesto po jejím skončení to byli oni, kdo diktoval tempo hry a jejich šance přicházely. Do sóla se dostal benátecký Kučera, který byl ale včas vyveden z klidu a Málka tak ve velké šanci příliš neprověřil. Na druhé straně na pozorném Brázdilovi ztroskotal kapitán Šťastný. Do kabin se tak odcházelo za bezbrankového stavu.

Ten vydržel na časomíře místního zimního stadionu pouze deset sekund druhé třetiny. Antoš nedovoleně zastavil unikajícího Šťastného a hlavní rozhodčí Šperl nařídil trestné střílení. Právě kapitán Šťastný si věděl rady a bezpečně překonal Brázdila.

Ten měl v úvodu druhé periody rozhodně více práce než jeho protějšek Málek. Nevydechl si zejména v četných přesilových hrách. Na konci jedné z nich ale obral Šafránek o puk váhajícího Stejskala a z jeho práce těžil Hozák, který střelou k tyči vyrovnal.

Urputná bitva v hlavním městě pokračovala. Zpět vedení na stranu Kobry strhl Vlček, jehož našel perfektní přihrávkou Petrák a domácí útočník usměrnil kotouč za záda hostujícího brankáře. Následně byl právě Vlček vyloučen, přesilové hry ale v benáteckém podání nebyly v tomto zápase příkladné.

Po jejím konci navíc po levém křídle pláchl Nagy a poslal svůj tým do trháku. Radost Šebových svěřenců trvala pouhých deset vteřin. Po nedůrazu ve středu kluziště mířil přesně do horní poloviny branky Lytvynov. Hostující hráči byli na dostřel. O to více je může mrzet branka z poslední minuty druhé dvacetiminutovky.

Zumr si nevšiml za svými zády napadajícího Vlčka, který pospíchal sám vstříc hostujícímu brankáři, jehož přesnou střelou pokořil.

Na kluzišti užších rozměrů se i ve třetí třetině hrál zajímavý hokej s velkým množstvím šancí na obou stranách. Šťastnější v této bitvě byli domácí. Kučerovo vyloučení po necelé minuty potrestal svým druhým gólem v zápase před brankovištěm hlídkující Šťastný. I na tuto trefu našli hosté záhy odpověď. Antoš projel středem kluziště, a i když to vypadalo, že má Málek puk ve své moci, ten mu propadl za brankovou čáru.

Hosté měli následně k dispozici další dvě přesilové hry. Větší tlak si v nich ale nevypracovali, spolehlivá obrana Pražanů pracovala na jedničku. Ba co víc, necelé čtyři minuty před koncem zasadil další úder do rozhozené benátecké obrany Vlček, jímž stanovil svůj hattrick.

Domácí tým neměl dost a poslední ránu z milosti mu v následující minutě zasadil exbenátecký Bříška, který nejenže stanovil konečný stav a dal definitivní razítko na postup svého celku do vyřazovací části třetí nejvyšší české hokejové soutěže.

Trenéři po utkání:

Miloslav Šeba, Kobra: Úkol, který jsme si dali, se nám podařilo splnit. Na Cheb máme náskok deset bodů a nejhůře skončíme desátí. Očekával jsem, že to dnes bude vyrovnané utkání, jelikož Benátky mají kvalitní tým. Zbytečně jsme sice faulovali, což nás stálo mnoho úsilí, ale nepolevili jsme a ve druhé třetině rozhodli. Pomohl nám i skvělý výkon Filipa Vlčka, který zapsal hattrick. Pro nás bude důležité nyní získat tři body v Kralupech a usadit se na deváté příčce.

Martin Novák, Benátky: Utkání se nám hrubě nepovedlo, soupeř trestal skoro všechny naše chyby. Kobra ukázala ohromnou kvalitu v zakončení, kde má výborné typy hráčů. V pondělí jsme trénovali pouze se sedmi lidmi, včera s dvanácti, prostě jsme to nějak slepili. Řádí u nás nějaká viróza a nakonec jsem rád, že jsme zápas odehráli, jak jsme ho odehráli. Bojovali jsme a na konci jsme už neměli síly. S podobným výkonem ale hrát nemůžeme, abychom mohli pomýšlet na play-off. Naštěstí Cheb prohrál, což nám nahrálo do karet.

HC Kobra Praha – HC Benátky 7:3 (0:0, 4:2, 3:1)

Branky: 21. Štastný (TS), 33. Vlček (Petrák, Houška), 37. Nagy, 40. Vlček, 48. Šťastný (Vlček, Stejskal), 57. Vlček (Tichý), 58. Bříška (Nagy) – 27. Hozák (Šafránek, Mašek), 37. Lytvynov (Havlas), 49. Antoš (Lytvynov). Vyloučení: 7:6. Využití: 1:0. V oslabení: 0:1. Rozhodčí: Šperl – Figer, E. Hlinka. Diváci: 186.

Kobra: Málek – Dudáček, Stejskal, Duda, Petrák, Dráb, Wolf – Šťastný, Bříška, Nagy – Houška, Tichý, Vlček – Kvasnička, Matuška, Míšek

Benátky: Brázdil – Kliment, Mašek, Lytvynov, Antoš, Knesl, Němeček – Zumr, Šafránek, Jankovský – Řepík, Havlas, Hozák – Kučera, Vágner, Peca