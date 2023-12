Třikrát usedli na trestnou lavici, ani v jednom případě na ní ale nesetrvali celé dvě minuty. Mostečtí Lvi dominovali v souboji s benáteckým týmem zejména v početních výhodách, v nichž měli stoprocentní úspěšnost. Tento důležitý faktor a také to, že hosté ani jednou v utkání nešli do vedení, rozhodl o tom, že benáteckému týmu další body na druholigové konto po porážce 3:6 nepřibyly.

HC Benátky - ilustrační foto | Foto: Anton Martinec

Mezi tyčemi benátecké branky tentokrát dostal příležitost mladý brankář Hradiský. Hostující trenéři už mohli počítat se službami alespoň jednoho, do této chvíle zdravotně indisponovaného hráče, obránce Klimenta. Naopak v tomto zápase absentoval nejzkušenější hráč benátecké defenzívy Čížek.

Úvod utkání zastihl hosty v nedbalkách. Neuběhly ještě ani tři minuty, když hostující obrana pozapomněla na najíždějícího Urbana, který se z první trefil přesně pod Hradiského ruku. Hosté postupem času vyrovnali hru a mnoho nechybělo, aby také umazali ztrátu. Hozák ale tváří v tvář Hosnedlovi neuspěl.

Na začátku druhé třetiny měli Benátečtí výhodu trestného střílení po prohřešku Urbánka. To si vzal na starost Kučera, který ale neuspěl. Přesto po pěti minutách hry svěřenci trenéra Nováka vyrovnali. Nadvakrát se z předbrankového prostoru prosadil Dvořák.

Až ve 33. minutě putoval na trestnou lavici první benátecký hráč. Obránce Kliment na ni ale setrval jen necelou minutu a půl. Dvořákovi se nepodařilo vyhodit puk z obranného pásma, toho se chopil Písařík, vyjel si do střelecké pozice a bezchybně zavěsil. Ještě hůře bylo hostům o malou chvilku déle, když Němečkovo podrážení potrestal opět Písařík, který si sjel na kruh a další přesnou střelou poslal svůj tým do trháku.

Také benáteckému týmu pomohla ke korekci početní výhoda. Antošova střela se mezi rukou a tělem brankáře Hosnedla dostala do sítě a Středočeši byli opět na dostřel.

Ve třetí třetině se hosté hnali za vyrovnáním. Po akci Hejňáka už zvedali ruce nad hlavu, na brankové čáře ale zachránil svůj tým útočník Böhm. Poté byl vyloučen mostecký Urbánek a po osmnácti sekundách jeho pobytu na trestné lavici bylo manko domácích smazáno. Svoji druhou brankou v zápase se o to postaral Antoš.

Přesilovky byly v tomto zápase stěžejním momentem. Osm minut před koncem putoval na trestnou lavici Němeček, a i když to vypadalo, že se tentokrát hosté ubrání v jejím závěru neuhlídali najíždějícího Urbánka, který opět převážel misky vah na mosteckou stranu. Chvíli poté ztratil kotouč ve vlastním pásmu Mašek, čehož využil Jindra, před Hradiským se otočil s pukem a vstřelil zřejmě zlomovou branku.

V závěru sáhli hostující trenéři k power play, v němž uzavřel zápasový účet, v tomto zápase taktéž dvougólový, Jindra.

Trenéři po utkání

Vladimír Kýhos, Most: Byl to trošku s nervy, ale naše vítězná série pokračuje. Samotné utkání jsme výborně rozehráli. Řekl bych, že první třetina byla z naší strany parádní. Předváděli jsme dobré akce, bohužel jsme ale vstřelili jen jednu branku. Málo jsme se tlačili do branky, nahrávali jsme z pozic, ze kterých jsme měli střílet. I přesto, že byl náš soupeř takto oslabený, ukázal se zde ve výborném světle. Hosté velmi dobře bruslili. Mockrát jsme byli vylučovaní a Benátky toho využily. Vždy jsme ale na to dokázali odpovědět. Myslím si, že toto bylo rozhodující, proč jsme dnes vyhráli.

Martin Novák, Benátky: Rozhodla zkušenost domácích hráčů. Opět jsme nastoupili s velmi mladým kádrem, v němž bylo sedm odchovanců benáteckého klubu. Naši mladíci mě svým výkonem nezklamali, bojovali jsme. Řekl bych, že rozhodující chvílí bylo neproměňování našich šancí za stavu 1:1, kdy jsme byli lepší týmem. Domácí Písařík ale využil dvě přesilové hry. I tento nepříznivý stav jsme devět minut před koncem stáhli. Jak už jsem ale řekl, Most má zkušenější kádr, my sice bojujeme, ale právě zkušenosti zatím nemáme.

Mostečtí Lvi – HC Benátky n. J. 6:3 (1:0, 2:2, 3:1)

Branky: 3. Urban (Mical, Böhm), 35. Písařík, 36. Písařík (Jindra, Nedrda), 54. Urbánek (Šimeček, Řehoř), 56. Jindra (Písařík), 60. Jindra (Písařík, Havlůj) – 26. Dvořák (Kusý, Němeček), 38. Antoš (Kučera, Hozák), 51. Antoš (Hozák, Kučera). Vyloučení: 5:3. Využití: 3:2. Rozhodčí: Bernat – Janíček, Toman. Diváci: 161.