„Uděláme vše pro to, abychom nalákali diváky zpět do ochozů. To je náš hlavní cíl,“ vyhlásil Krinwald jasně v rozhovoru pro klubový web. V tomto ohledu by Benátkám nad Jizerou určitý restart mohl pomoci.

Zájem o hokej v Benátkách totiž v posledních letech opadal. Chyběl obvyklý kotel a fanoušci se s týmem, který z velké části tvořili mladíci Liberce, neuměli ztotožnit. Podle toho také vypadala návštěvnost. V této sezoně chodilo na utkání v průměru jen těsně nad dvě stovky diváků.

„Jsme rádi, že se nám už ozvali někteří lidé, kteří by na tradici chtěli navázat. Věříme tomu, že obnovíme spolupráci a že bubny a kotel tu opět budou,“ říká prezident klubu, který si ale uvědomuje, že nalákat lidi na stadion nebude snadné.

„Pamatuji si na doby před lety, kdy jsme pro diváky vypravili autobus do okolních vesnic, ale lidé stejně nepřijeli. Byla tu třeba i dlouhodobá divácká soutěž o zahraniční zájezdy, ale ani to divácký zájem nezvýšilo. Hlavním problémem v tu dobu dle mého názoru bylo, což nám i sami diváci řekli, že když tu hraje Liberec, tak je to tolik nezajímá,“ vysvětluje Krinwald

„My ale teď jednoznačně chceme, aby v našem druholigovém týmu byli i benátečtí odchovanci, což by mohlo přispět k tomu, aby se nám diváci na stadion vrátili a opět tu byla hokejová atmosféra. To je prvořadou věcí a úkolem pro nás vedení,“ dodává.

I v samotném vedení došlo po sestupu ke změnám. Skončil generální manažer Bartoloměj Salanský, který byl ke klubu povolán právě od extraligových Bílých Tygrů, i sportovní ředitel Jan Slivka a místopředseda klubu Miloslav Kučera. Novým sportovním manažerem se stal Jan Stehlík a pozici trenérů áčka obsadili Antonín Nečas, Luděk Škaloud a Radek Hrabák.

A nové vedení rozhodně nezahálelo a odstartovalo skladbu kádru na příští rok. Doslova přestupovou bombou se stal příchod kolínského matadora Davida Šafránka, který podával skvělé výkony jak v první, tak ve druhé lize. Kromě něj se k týmu připojili také obránce Tomáš Mrkvička (naposledy Jablonec nad Nisou) a útočníci Vojtěch Havlas (naposledy Dvůr Králové nad Labem) s Dominikem Zumrem (naposledy Kolín).

„Základ kádru se v tuto chvíli tvoří a s tím bychom v průběhu sezony chtěli stabilizovaně hrát v klidných patrech tabulky, abychom v lednu nebo únoru nemuseli bláznit. To je naše přání a uvidíme, jaká bude realita,“ přeje si Krinwald, který promluvil také o financích na chod klubu.

„Mužstvo bez financí sestavit nelze, a to nemluvíme jen o odměnách, ale i o další řadě nákladů, které s tím přímo souvisí. Tady jsme, řekněme, v polovině cesty, nějakou představu o rozpočtu máme, víme zhruba co by kolik mělo stát… Nechci hovořit o konkrétních číslech, ale s tím, co v tuto chvíli zajištěno je, a věřím, že se ještě podaří něco dalšího zajistit, bychom důstojnou roli hrát mohli,“ odhaluje.

Po sestupu dlouho nebylo jasné, jakým směrem se budou Benátky nad Jizerou dál ubírat. Hovořilo se i o možném startu v nižších soutěžích, ale podle prezidenta klubu tato varianta na stole nebyla. Středočeský klub s bohatou tradicí v první lize se chce dál prát ve třetí nejvyšší soutěži.

„Jsem rád, že za těch pár měsíců, kdy stojíme na vlastních nohou, se ukázal entuziazmus nového vedení. Přichází spousta nápadů, co se týče fungování sportu jako takového, a myslím si, že všichni členové správní rady jsme na správné vlně, a zatím z toho mám radost,“ zakončuje optimisticky Krinwald.

