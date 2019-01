Benátky nad Jizerou - Hokejisté Benátek poprvé od začátku nového kalendářního roku nebodovali. V domácím utkání 45. kola Chance ligy podlehli přerovským Zubrům těsně 0:1. O výsledku rozhodla přesilovková branka hostujícího kapitána Sýkory ze druhé třetiny.

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/Martin Sidorják

„Viděli jsme z obou stran dost faulů, takže jedním z důvodů nepovedeného zápasu byly i neproměněné přesilovky, v nichž se nám v minulých kolech dařilo. Tentokrát jsme si jimi zkrátka nepomohli. Soupeř jednu přesilovku využil, a tím rozhodl,“ hledal příčiny porážky trenér Benátek Jiří Kudrna.

V utkání padlo celkem 17 menších trestů, z toho hned deset na straně Přerova. Jeho speciální formace si ale se hrou v oslabení poradily na výbornou. Podpořil je i brankář Klimeš, který pochytal všech 30 střel domácích hráčů a připsal si třetí čisté konto v sezoně. Hned dvakrát se mu to povedlo právě proti Benátkám, kromě tohoto utkání vynuloval jejich střelce i v prosincovém utkání v Přerově.

„Odehráli jsme ale vyrovnanou partii a rozhodně se nemáme za co stydět. Remíza by zápasu slušela. My našemu mužstvu, kromě toho, že se nepodařilo vstřelit branku, nemáme co vytknout,“ chválil i přes nepříznivý výsledek své mužstvo domácí kouč.

Jeho družina svého soka přestřílela, gólu však nedosáhla. Nejblíže k němu měl ve druhé třetině ještě za stavu 0:0 v přesilovce obránce Kolmann, jehož rána skončila na tyči Klimešovy brány. O necelé tři minuty později, ve 29. minutě utkání, už se radovali hosté. Taktéž v přesilovce vystřelil z pravého kruhu Tomáš Sýkora a puk se i přes zákrok Schwarze dostal za čáru.

Záhy orazítkoval tyč domácí branky dorážející Hejcman. Čtyři minuty před koncem do branky dopravil puk hostující Pšurný, zahrál však vysokou holí. Zubrům tak zůstal jednobrankový náskok, který dokázali udržet i při závěrečné power play Benátek.

Domácí tým tak prohrál s Přerovem podruhé z dosavadních tří vzájemných zápasů. Další utkání čeká na Benátky hned při pondělku 14. ledna, na vlastním ledě přivítají průběžně čtvrtý českobudějovický Motor. Zápas začíná v 17.30 hodin.

Benátky – Přerov 0:1

Branka a nahrávky: 29. T. Sýkora (Pala, Sikora). Rozhodčí: Jechoutek, Wagner – Coubal, Kokrment. Vyloučení: 7:10. Využití: 0:1. V oslabení: 0:0. Diváci: 267. Střely na branku: 30:28.

Benátky: Schwarz – Kolmann, Kunst, Žůrek, Havlín, Niko, Maier, Poizl – Wiencek, Chrtek, Průžek – A. Dlouhý, Šír, D. Špaček – Rychlovský, Najman, Teplý – Bittner, Burda.

Přerov: Klimeš – R. Černý, Zbořil, Malina, Pala, M. Novotný, Hamrlík – Tomi, Pšurný, T. Doležal – M. Kratochvíl, T. Sýkora, Sikora – Š. Kratochvíl, Hejcman, Goiš – F. Dvořák, Moučka, Kovařík.

Michal Konvalina