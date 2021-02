Benátky na Hané nechytily začátek zápasu. Domácí si vypracovali několik slibných šancí a v polovině úvodní periody se radovali z vedoucího (a nakonec i vítězného) gólu. Hejcman vyhrál buly na levém kruhu a puk doputoval na osu kluziště k obránci Jiřímu Krislovi, který nekompromisní dělovkou překonal Žajdlíka. Byla to první trefa přerovského kapitána v sezoně.

Benátečtí tahali v úvodní periodě za kratší konec a poslali na branku soupeře pouze tři puky. Naopak v prostřední třetině se polepšili a soupeře přestříleli 15:10, gól však nedali.

Hned zkraje druhé části zazvonila za benáteckým brankářem tyčka a vzápětí mohl na druhé straně srovnat Jiruš, po ráně Pabišky se dostal k dorážce, i tu ale kryl dobře chytající Petrásek v brance Zubrů. Jiruš navíc krátce nato neuspěl v dalším přímém souboji v domácím gólmanem, když nevyužil sólový únik.

Čtyři minuty před druhou sirénou tak přišel trest a domácí zdvojnásobili své vedení. V přesilové hře na levé straně zakombinovali Svoboda s Dostálem a druhý jmenovaný pak nabil napříč brankovištěm na zadní tyč Vlastimilu Dostálkovi, který zblízka zametl puk za čáru.

Další větší šance přišly až v samotném závěru duelu. Domácí ale zahodili brejk tří proti jednomu a Čím neměl v samostatném úniku dost rychlosti, takže se skóre dál neměnilo. Benátky zkusily až půl minuty před koncem hru v šesti a na snížení nedosáhly.

Přerov vyhrál pošesté v řadě a dál zůstává v boji o čelo tabulky. Petrásek navíc vychytal nulu ve druhém domácím utkání za sebou. Naopak Benátky padly ve čtvrtém utkání za sebou a na třináctém místě se jim pomaličku vzdalují postupové příčky do play off. Na dvanácté místo aktuálně ztrácí čtyři body. Do konce základní části Chance ligy chybí mužstvu od Jizery čtyři zápasy. V příštím kole se představí doma, v sobotu přivítají Vsetín.

Ohlasy aktérů

Vladimír Kočara (HC ZUBR Přerov): "Byl to hrozně těžký zápas. Benátky hrály výborně, organizovaně. Výborně bruslily a byly zarputilé. My jsme na to zareagovali dobře, první a třetí třetinu jsme odehráli, jak jsme si řekli. Ve druhé části jsme měli horší pasáž, ale výborně nás podržel Pety v bráně. Musíme být spokojení jak s výhrou, tak s výkonem. Ještě jednou respekt k Benátkám za to, jak hrály."

Valdemar Jiruš (HC Benátky nad Jizerou): "Bylo to slušné utkání, které mělo tempo a kvalitu. Bylo také dost rychlé, se spoustou soubojů. Pro nás je to těžká porážka. Dostali jsme gól po standardní situaci, pak soupeř využil jednu přesilovku. Šance z druhé třetiny, kdy jsme byli lepším týmem, jsme nedokázali zužitkovat. Domácí si následně utkání zkušeně pohlídali a my jedeme domů bez bodu. Soupeři gratulujeme."

HC ZUBR Přerov – HC Benátky nad Jizerou 2:0 (1:0, 1:0, 0:0)

Branky a nahrávky: 10. Krisl (Hejcman), 36. Dostálek (T. Doležal, Matěj Svoboda). Rozhodčí: Kašík, Šudoma – Otáhal, Zedník. Vyloučení: 2:5. Využití: 1:0.

HC ZUBR Přerov: Petrásek – Forman, Dluhoš, Zbořil, Krisl, Mlčák, Kubeš – T. Doležal, Pšurný, Dostálek – Svoboda, Hejcman, Číp – Matěj Svoboda, F. Dvořák, Süss – Goiš, Macuh, Ryšavý – Indrák.

HC Benátky nad Jizerou: Žajdlík – Šedivý, Štibingr, Aubrecht, Kunst, Hampl, Kovář, Cibulka, Kollert – Jiruš, Čederle, Pabiška – A. Dlouhý, Jansa, Daniel Svoboda I – Wiencek, Šafařovský, Křepelka – Strnad, Putz.