Benátky nad Jizerou - Padesáté kolo hokejové Chance ligy přivedlo na benátecký led hráče Havířova. Domácí se slezským soupeřem prohráli všechny tři předchozí vzájemné zápasy. Nepříznivou bilanci nedokázali ani na poslední pokus vylepšit, prohráli těsně 2:3. AZ RESIDOMO tak zůstalo jediným týmem, který proti Benátkám v letošní sezoně neztratil ani bod.

Ilustrační foto. | Foto: archiv Deníku

„Stejně jako v prvním vzájemném utkání jsme i dnes byli blízko tomu, abychom dosáhli na body. Dnes to bylo těžké utkání, protože v naší sestavě bylo patnáct hráčů, kterým není ještě ani dvacet let,“ hodnotil duel trenér Benátek Jiří Kudrna. „Soupeř měl velké a zkušené hráče, kteří hráli fyzický hokej. Musím ale říci, že se s tímto faktem kluci popasovali dobře,“ pochválil domácí hokejisty.

Hosté se drží v popředí tabulky, momentálně jsou na pátém místě, a do utkání vstupovali v roli favorita. Na ledě se to od začátku potvrzovalo, hráči v havířovských dresech si vypracovali několik dobrých šancí a v sedmnácté minutě se dostali do vedení. Přesilovou hru při vyloučení Jana Hampla využil šest sekund před jejím vypršením střelou z pravého kruhu pro vhazování Radek Pořízek.

Domácí tým dokázal ve druhém dějství odpovědět stejným způsobem. Dvě sekundy před návratem vyloučeného Jana Maruny do hry zakončil povedený útok Daniel Špaček, který za záda marně se natahujícího brankáře Jiřího Matouška uklidil přesnou nahrávku Ladislava Bittnera z levé strany.

Vyrovnaný stav vydržel necelých deset minut. Potom sehráli hosté další úspěšnou početní výhodu a Jan Maruna předložil puk zpoza branky přímo na hokejku Marka Haase, který zblízka prostřelil svého jmenovce Schwarze.

O minutu a půl později se navíc podruhé v zápase mezi střelce zapsal Radek Pořízek. Nejprve sice po zaváhání obrany tváří v tvář Schwarzovi neuspěl, v následné tlačenici na brankovišti se však zorientoval nejlépe a dorazil kotouč do brány. Po čtyřiceti minutách tak Slezané vedli 3:1. „Soupeř využil dvě přesilové hry a nás velmi mrzí třetí inkasovaná branka, která přišla po naší chybě,“ popisoval Kudrna obdržené góly.

Benátky za nepříznivého stavu nic nevzdávaly a hned po dvou minutách třetí třetiny snížily na rozdíl jediné branky. Václav Burda zavezl puk do útočného pásma a přistrčil ho na Adama Klapku, který svižnou střelou na zadní tyč překvapil brankáře Matouška.

„Za třetí třetinu bych chtěl kluky velmi pochválit. Nesložili zbraně, dali kontaktní branku a hnali se za vyrovnáním,“ vyzdvihl domácí trenér nasazení svých svěřenců.

Havířovští však už těsné vedení uhájili až do konce, a i ve čtvrtém vzájemném utkání proti Benátkám tedy zapsali plný bodový zisk. „Bohužel nám ve třetí třetině chybělo i kousek štěstíčka k tomu, abychom zápas dotáhli do prodloužení,“ mrzelo kouče Benátek.

Už v pondělí 28. ledna večer čeká na benátecké hokejisty další zápas. V rámci 51. kola se představí na ledě tabulkového souseda, předposledního Slovanu Ústí nad Labem. S ním v dosavadním průběhu ligového ročníku dvakrát prohráli a jednou vyhráli.

Benátky - Havířov 2:3

Branky: 27. D. Špaček (Bittner, Šír), 43. Klapka (Burda) – 17. Pořízek (Gřeš, Bambula), 36. Haas (Maruna, R. Veselý), 38. Pořízek (Greš). Rozhodčí: Jechoutek, Souček – Horažďovský, Podrazil. Vyloučení: 3:5. Využití: 1:2. V oslabení: 0:0. Diváci: 201. Střely na branku: 33:39.

Benátky: Schwarz – Kolmann, Kunst, Žůrek, Maier, Aubrecht, Hampl – Wiencek, Chrtek, Průžek – Bittner, Šír, D. Špaček – Rychlovský, Najman, Teplý – Burda, Klapka.

Havířov: Matoušek – Matai, Chroboček, Staněk, Bořuta, Dudek, Rašner – Rehuš, F. Seman, Kotala – L. Bednář, Haas, Maruna – Bambula, Pořízek, Gřeš – Pawliczek, R. Veselý, O. Procházka.

Michal Konvalina