Řisutští hokejisté vyhráli na domácím stadionu ve Slaném v aktuální druholigové sezoně pouze jediný zápas za tři body. Podařilo se jim to v říjnu, když těsně porazili Písek. V zápase proti Benátkám ještě patnáct minut před koncem vedli o tři branky a kráčeli si pro druhou výhru. Hostům se ale podařil dokonalý obrat, který režíroval obránce Antoš, autor tří branek. Ten nejprve pětašedesát vteřin před koncem zápasu vyrovnal a následně sekundu před závěrem prodloužení rozhodl o tom, že dva body poputují k Jizeře.

HC Benátky - ilustrační foto | Foto: Anton Martinec

Pouhých třiatřicet sekund vydrželo na zimním stadionu ve Slaném bezbrankové skóre. Růžičkovu střelu od modré čáry vyrazil benátecký brankář Brázdil jen vedle sebe, kde hlídkoval pohotový Chamrád, který poslal svůj tým do vedení.

I nadále byli domácí střelecky aktivnějším týmem. Ke druhé brance jim pomohla početní výhoda po Zumrově faulu. Za půl minuty ji dokázal využít Volráb, který si sjel před branku pro dorážku Bílkovy střely.

Snížit mohl záhy Zumr, který se probil před Pánka, kotouč do branky ale nedostal. Do kabin tak odcházeli spokojenější domácí hráči a ve velkém laufu začali také druhou třetinu.

Benátečtí se však dokázali několika ošemetným situacím ubránit a naopak sami udeřili. Hejňák se probil středem hřiště do zakončení, které Pánek vyrazil pouze k Dvořákovi, který dostal kotouč do branky. Následně měli hosté výhodu přesilové hry, se kterou nenaložili vůbec dobře a chvíli po jejím skončení přišel trest.

Pejchal zavezl kotouč za Brázdilovu svatyni, odkud zadovkou našel nejzkušenějšího domácího hráče Bílka, jenž se z kruhu nemýlil. Na druhé straně zvonila branková konstrukce po střele Vágnera a i když hosté minimálně vyrovnali hru, kontaktní branky se nedočkali.

Velká komplikace pro benátecké hráče přišla hned po minutě závěrečné třetiny. Na trestnou lavici totiž usedl obránce Kliment, který na ní vydržel pouhých dvacet sekund. Přesnou střelou z kruhu se prezentoval Volráb, pro nějž to byla druhá branka tohoto zápasu.

Naději pro hostující tým přinesla šestačtyřicátá minuta. Havlas vyhrál buly na napřaženého Hozáka, který nechytatelnou střelou prostřelil brankáře Pánka. Poté byl vyloučen domácí Janda a také hosté si mohli odškrtnout využitou přesilovku. Po patnácti vteřinách si na kruhu připravil puk ke střele Antoš a náskok buldoků byl jen jednobrankový.

Dvě minuty a devět sekund před koncem putoval na trestnou lavici domácí Janeček, navíc Řisuty hrály v šesti a musely se bránit dvojnásobné přesilové hře. Benátky s ní ale nenaložily příliš dobře. Tři vteřiny po jejím skončení ale pálil z hranice kruhu Antoš a vynutil si prodloužení.

Hned v první minutě pětiminutového prodloužení zatáhl za záchrannou brzdu Antoš a domácí Chamrád měl výhodu trestného střílení, na brankáře Brázdila si ale nepřišel. Domácí svírali hosty před Brázdilovou brankou, ten si během pěti minut musel připsat hned šest úspěšných zásahů, kdežto Pánek na druhé straně si na puk prakticky nesáhl. Vteřinu před koncem ho ale musel lovit ze své sítě. Zpoza branky našel Kučera najíždějícího Antoše, který touto trefou dokonal svůj hattrick, ale hlavně pro Benátky uzmul nesmírně důležité dva body.

"Podali jsme dobrý výkon. Bylo to vyrovnané utkání, v němž dominovali oba brankáři, kteří podali fantastické výkony. Bohužel jsme si tento zápas prohráli sami víceméně svojí ležérností v obranné činnosti," hodnotil utkání trenér Řisut Pavel Křepelka.

Hostující Martin Novák poukázal na špatný vstup svého mužstva do utkání. "Tým jsme připravovali na to, že Řisuty mají dobré starty do zápasů. Inkasovali jsme ale hned z prvního náznaku šance. První dvě třetiny jsme úplně prospali. Předvedli jsme ostudný a hanebný výkon, za který se stydím a stydět se za něj musí hlavně hráči. Až třetí třetina měla trochu parametry toho, co bychom chtěli předvádět. Kluci si musí uvědomit, že pokud budou hrát tak složitý a nekontaktní hokej na přihrávky a držení puku bez střely, tak to nevede k úspěchu."

HC Řisuty – HC Benátky 4:5PP (2:0, 1:1, 1:3 – 0:1)

Branky a nahrávky: 1. Chamrád (Růžička, Bílek), 14. Volráb (Bílek, Patyk), 32. Bílek (Pejchal, Růžička), 42. Volráb (Zich, Bílek) – 23. Dvořák (Hejňák), 46. Hozák (Havlas), 48. Antoš (Lytvynov, Hozák), 59. Antoš (Lytvynov, Jankovský), 65. Antoš (Kučera).

Řisuty: Pánek – Růžička, Zich, Kolářík, Janda, Strnad, Volráb, Malovický – Chamrád, Patyk, Bílek – Janeček, Čech, Pejchal – Řepka, Pulda, Výrut – Okegawa

Benátky: Brázdil – Klodner, Kliment, Lytvynov, Antoš, Němeček, Čížek – Zumr, Šafránek, Jankovský – Kučera, Havlas, Hozák – Hejňák, Vágner, Dvořák