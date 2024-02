V notně okleštěné sestavě, bez zraněného nejproduktivnějšího útočníka Jankovského i obránce Klodnera, předvedli úspěšný obrat a středočeského rivala z Kralup nad Vltavou zdolali 7:4. Benátečtí hokejisté ale ještě chvilku před polovinou zápasu prohrávali o dvě branky. Třemi slepenými góly ale výsledek otočili, byť se hostům v zápase ještě dvakrát podařilo vyrovnat, závěr patřil Novákovým svěřencům, kteří se v závěrečné sedmiminutovce trefili ještě třikrát a zlomili odpor houževnatého soka.

První třetina nenabídla hokej, který by byl pastvou pro oči, byť méně náročného diváka. Domácí měli určitě lepší vstup do tohoto důležitého klání a hostující brankář Novotný si musel připsat několik složitějších zákroků. Udeřilo ale na druhé straně a hned z první vážnější kralupské akce. Nejproduktivnějšímu hostujícímu hráči Zídkovi není radno dávat dostatek prostoru, jeho střelu z mezikruží ale Brázdil ještě dokázal vytěsnit. Po dorážce se ale natáhl Marek a hosté se radovali.

Vstřelená branka nalila svěřencům trenéra Antončíka krev do žil a rázem jich byl plný led. V největší šanci ztroskotal Hampl na pozorném benáteckém brankáři. Domácí nesmazali manko ani v přesilové hře po faulu Zídka, v níž paradoxně byli nebezpečnější hostující hráči.

Do druhé třetiny nastoupili Benátečtí s odhodláním zlomit nepříznivý výsledek na svoji stranu. Zlobil zejména Havlas, jehož tři pokusy ale buď zkrotil pozorný Novotný, nebo jako v posledním případě, benátecký útočník těsně minul. Nevyužité šance mohly hráče v modrých dresech mrzet o to více, že v osmadvacáté minutě našlápl na levém křídle Zídek a jeho parádní střela se od tyčky odrazila do branky.

Domácím hráčům začalo téct do bot. Ti si ale s nepříznivou situací dokázali poradit. Nejprve středem kluziště projel Šafránek a jako správný kapitán svého týmu přesnou střelou zvedl pomyslný prapor. O chvilku později skončila Němečkova střela od modré čáry za zády překvapeného Novotného. Pro mladého domácího obránce se jednalo o premiérový zásah ve zdejším A-mužstvu.

Netrvalo dlouho a Benátečtí byli ve vedení. Pomohla jim k tomu přesilová hra po faulu hostujícího zadáka Kapouna. Lytvynovovu střelu od modré brilantně tečoval před brankou stojící Antoš, netypicky hrající v útoku, kvůli výše zmíněné marodce v domácích řadách. Do trháku mohl dostat svůj tým Hozák, který ale v nadějné šanci trefil jen Novotného rameno.

Dvě minuty před koncem druhé periody zmrazil domácí tým po ojedinělé akci svoji druhou brankou Marek, který tečoval puk před Brázdilem a následně přispěchal s přesnou dorážkou. Převážit misky vah na kralupskou stranu mohl vzápětí Chládek, před sebou měl hodně volného prostoru, avšak Brázdil máchl lapačkou a puk v ní našel.

Úvodních pět minut třetí třetiny patřilo hostům. Ne že by si vypracovali vyloženou šanci, avšak byli neustále usazeni v útočném pásmu a zásahy brankáře Brázdila přibývaly. Domácí tým probrala až Pecova šance, jehož našel před brankou Vágner. Člen třetí útočné formace ale z bezprostřední blízkosti minul branku. Ještě v témže střídání se ale domácí tým dostal opět do vedení. Němečkova dlouhá přihrávka doputovala k Vágnerovi, který namířil přesně k levé tyčce.

Třetí benátecký útok hodně zlobil. V další velké šanci byl Peca, který ale pohořel na Novotném. Hra se otočila. Strakovu střelu z kruhu tečoval do Brázdilova protipohybu Šilhavý a bylo znovu vyrovnáno.

V tu chvíli to ale byli domácí, kdo byl nebezpečnějším týmem. Šafránkovu střelu z otočky ještě pokryl Novotný. Poté ale nechali hosté před brankovištěm volného Havlase, který namířil přesně mezi ruku a tělo kralupského gólmana, který se jen smutně ohlédl za svá záda. Dvě a půl minuty před koncem využil Keharovu chybu Hozák, který našlápl na levém křídle a neomylně cílil k tyči.

Snížit mohl Marek, který byl blízko hattricku, proti byl ale brankář Brázdil. Hostující lavička poté odvolala Novotného na střídačku. V power play se ale v obranném pásmu chopil puku Šafránek a neomylně trefil opuštěnou svatyni, čímž uzavřel gólový účet.

Trenéři po utkání

Martin Novák, Benátky: Byl to hodně těžký zápas proti velmi dobrému a houževnatému soupeři, který neměl co ztratit. Náš tým hrál v hodně okleštěné sestavě. Navíc jsme nedokončili včerejší trénink vinou nešťastného zranění obránce Klodnera, pro nějž skončila sezóna a my dnes bojovali i za něho. Jsem rád, že druhou polovinu zápasu jsme vyhráli 7:2 a ukázali, že umíme hrát hokej. Vítězství jsme si zasloužili, jedeme dál.

Šimon Antončík, Kralupy: Byl to vyrovnaný zápas. Měli jsme nějaké šance na to, abychom dali rozhodující gól. Neřekl bych, že jsme drželi krok, spíše měl chvilku navrch soupeř, chvíli my. Bohužel pro nás, na konci zápasu napadaly góly soupeři, který tak závěr zvládl lépe.

HC Benátky nad Jizerou – HK Kralupy nad Vltavou 7:4 (0:1, 3:2, 4:1)

Branky: 30. Šafránek (Lytvynov, Brázdil), 34. Němeček (Řepík, Havlas), 35. Antoš (Lytvynov, Hozák), 47. Vágner (Němeček), 53. Havlas (L. Kučera, Knesl), 58. Hozák, 60. Šafránek (Antoš) – 5. Marek (Zídek, Straka), 28. Zídek (Soukup, Straka), 38. Marek (Hrala, Zídek), 50. Šilhavý (Straka, Zídek). Vyloučení: 1:4. Využití: 1:0. Rozhodčí: Šmika – Beneš, Kurtin. Diváci: 140.

Benátky: Brázdil – Kliment, Mašek, Lytvynov, Knesl, Čížek, Němeček – Hruška, Šafránek, L. Kučera – Řepík, Havlas, Hozák – Peca, Vágner, Antoš

Kralupy: Novotný – Chládek, Kapoun, Zajíc, Kehar, Lokajíček, Straka, J. Kučera – Hampl, Husarik, Bradáček – Zídek, Šilhavý, Soukup – Marek, Hrala, Pejchal – Štibran, Broš, Binko – Stupka