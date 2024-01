/VIDEO, FOTOGALERIE/ Po osmnáctidenní pauze vyjeli opět k mistrovskému zápasu. Ten jim ale vůbec nevyšel podle představ. Benátečtí hokejisté po celé středočeské derby proti nováčkovi z Kralup tahali výsledkově za kratší konec provazu. Ztrátu z první třetiny se jim smazat nepodařilo a vlastní fanoušky vůbec nepotěšili. Po prohře 3:6 si tak zkomplikovali cestu k vytouženému osmému místu. Na něm přesto zatím drží čtyřbodový náskok na pražskou Kobru.

Benátky - Kralupy (3:6). Nedáš - dostaneš během druhé třetiny, gól domácího Viktora Martínka na 2:4 ale zvrat nepřinesl. | Video: Luboš Kurzweil

Přitom samotný úvod utkání nenasvědčoval žádným brankovým hodům. Oba týmy si brzy vyzkoušely přesilovou hru, gólově se v ní ale neprosadily. Na první zásah se tak čekalo až do 15. minuty, kdy v ponechané výhodě ve zmatku před domácí brankou se nejlépe zorientoval Zídek a doklepl puk za brankovou čáru.

Vzápětí mohl vyrovnat po Havlasově přihrávce Hruška, ten ale nadvakrát na Sochůrka nevyzrál. Autor první trefy Zídek o chvilku později orazítkoval tyčku. Mrzet to hosty příliš nemuselo. Necelé dvě minuty před první sirénou totiž našel Kellerstein přesnou přihrávkou Husarika, který namířil neomylně k pravé tyčce Brázdilovy brány.

V poslední minutě putoval na trestnou lavici domácí Dvořák a Benátky se tak musely bránit. Se dvěma ošemetnými situacemi si ale Brázdil dokázal poradit. Chvilku po návratu Dvořáka na led jej na lavici hanby vystřídal Jankovský.

Hosté stupňovali svůj tlak. V obrovském závaru před Brázdilem se prosadit nedokázali, následně se ale dostal kotouč do mezikruží k Zajícovi, který ho poslal chirurgicky přesně do levého horního růžku. Odpověď domácích byla blesková. Pokus kapitána Šafránka z mezikruží totiž propadl mezi Sochůrkovými betony a zastavil se až za brankovou čárou.

O dalších dvaadvacet vteřin později ale zmrazil Novákovi svěřence Soukup, který si počkal na příhru svého spoluhráče Šilhavého a v předbrankovém prostoru prokázal svůj um. Domácí neskládali zbraně, brzdila je ale vlastní nepřesnost, nebo i kousek štěstí, jako při akci třetího útoku, kdy se před brankou marně natahoval po puku Vágner.

Na druhé straně volala po gólu akce Zídka, který o chloupek minul vzdálenější tyčku. Ve 33. minutě také domácí využili přesilovou hru. Husarikův faul potrestal Martínek, který si vyměnil kotouč s Jankovským a před odkrytou částí branky nezaváhal. Hosté přispěchali s dalším direktem po osmaosmdesáti sekundách. Benátečtí lacině ztratili kotouč ve středním pásmu, Soukup našel volného Zídka, který popáté překonal Brázdila.

Zaskočení domácí se na výraznější odpověď do konce druhé třetiny nezmohli. Nepomohla jim ani další přesilovka, tentokrát po faulu Pejchala, v níž se ale na dostřel Sochůrka prakticky nedostali.

Do třetí třetiny provedli domácí trenéři změnu v brankovišti. Brázdila nahradil Hofman, který z prostoru mezi tyčemi sledoval Zajícův faul, který po parádní souhře potrestal Jankovský a vrátil svůj tým zpět do zápasu.

I když byli benátečtí hráči ve třetí třetině opticky lepším týmem, hosté vyráželi do nebezpečných kontrů. Uhlík trefil břevno, Jakuba Kučeru vychytal Hofman. Na dostřel mohl svůj tým dostat kapitán Šafránek, který ale před prázdnou částí branky nezametl puk tam, kde by ho Benátečtí tuze rádi viděli.

V závěru odvolala domácí střídačka brankáře Hofmana. Na zdramatizování výsledku už ale nezbýval čas ani síly. Naopak sebevědomí hosté napsali definitivní tečku po akci Kellersteina, který předložil kotouč před prázdnou branku Pejchalovi.

Trenéři po utkání

Martin Novák, Benátky: Pro nás to byl nešťastný vstup do nového roku po jediné pauze v sezoně. Úvod zápasu byl z naší strany dobrý, vypracovali jsme si spoustu šancí, bohužel jsme ale rozchytali soupeřova brankáře. Poté nás soupeř z jedné pološance, kdy jsme měli přerušit hru místo rozehrávání, potrestal. Při druhé inkasované brance jsme nedostali puk z našeho pásma ven. Tohle dalo celému utkání ráz. Makali jsme, jeli jsme na krev, byl to hodně bruslivý zápas. Bohužel pokaždé, když jsme skórovali, ihned jsme hloupě inkasovali. Snažili jsme se, vypracovali jsme si šance. Rozdíl byl v tom, že hosté všechny své šance proměnili, naopak naše příležitosti zůstaly nevyužity. Pokud nebudeme střílet branky, nemůžeme vyhrávat.

Martin Příhoda, Kralupy: S kluky jsme si zrovna říkali, že od té doby, co jsem v Kralupech, jsme ještě po novém roce nevyhráli zápas. Po čtyřech nebo pěti letech je to tak pro mě premiéra, o to je to cennější. Dnes jsme do zápasu nastoupili s tím, že tu vyhrajeme, ať se děje cokoliv. Měli jsme obrovské zaujetí pro hru, strašně dobrý pohyb. Viděl jsem mužstvo, které sem přijelo, že chce vyhrát. S Šimonem musíme kluky pochválit, protože zápas odbojovali od první do poslední minuty, ať to byla první pětka nebo i ta čtvrtá. Podali jsme úžasný výkon, který byl podpořený výborným gólmanem. Pro nás je to velká paráda.

HC Benátky – HK Kralupy 3:6 (0:2, 2:3, 1:1)

Branky: 24. Šafránek (Jankovský, Kliment), 33. Martínek (Jankovský), 43. Jankovský (Šafránek, Klodner) – 15. Zídek (Šilhavý), 19. Husarik (Kellerstein, Chládek), 23. Zajíc (Kellerstein, Pejchal), 24. Soukup (Šilhavý, Kehar), 34. Zídek (Soukup, Zajíc), 60. Pejchal (Kellerstein). Vyloučení: 6:6. Využití: 2:1. Rozhodčí: Barek – Brtník, Rubáš. Diváci: 190.

Benátky: Brázdil (41. Hofman) – Lytvynov, Antoš, Klodner, Kliment, Němeček, Mašek – Hruška, Havlas, Hozák – Zumr, Šafránek, Jankovský – Martínek, Vágner, Dvořák – L. Kučera, Štrombach

Kralupy: Sochůrek – Zajíc, Chládek, Kehar, J. Kučera, Straka, Binko – Pejchal, Husarik, Kellerstein – Zídek, Šilhavý, Soukup – Uhlík, Hrala, Hampl – Marek, Broš, Bradáček