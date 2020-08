Hned v první minutě měly Benátky velkou šanci, ale Špačkovu šanci na poslední chvíli zastavila obrana Vrchlabí za cenu faulu. Následné oslabení hostující celek s přehledem zvládl. V první třetině diváci žádnou jinou výraznější příležitost neviděli, a tak platil po první dvacetiminutovce bezbrankový stav.

Vše podstatné se odehrálo ve druhé třetině. Krátce před polovinou zápasu, v přesilové hře, usměrnil do branky střelecký pokus Marka Voženílka Tomáš Nouza. V čase 34:00 využil chyby v obraně Benátek znovu Tomáš Nouza, jehož střela z mezikruží zapadla do branky. Ve 36. minutě dokonal Nouza hattrick, to při vlastním oslabení ujel hráčům soupeře a brejk dokázal proměnit. Díky one man show Tomáše Nouzy vedlo Vrchlabí 3:0.

Ve třetí třetině mohl vedení nováčka Chance ligy navýšit Machač, ale jeho střelecký pokus skončil jen na tyči. Benátky nad Jizerou svůj první přípravný zápas prohrály, na Vrchlabí nestačily 0:3. Hostující brankář Jakub Soukup udržel čisté konto, pochytal všechny střelecké pokusy Benátek.

Přípravný zápas

HC Benátky nad Jizerou – HC Vrchlabí 0:3 (0:0, 0:3, 0:0)

Branky a nahrávky: 29. Nouza (Voženílek, Chrtek), 34. Nouza (Chrtek, Linhart), 36. Nouza. Rozhodčí: Battěk, Čáp - Horažďovský, Žídek. Vyloučení: 9:9. Využití: 0:1. V oslabení: 0:1. Diváci: 150.

Benátky n.J.: Žajdlík (Hrstka) – Kolmann, Šedivý, Aubrecht, Kovář, Jirásek, Had – Drábek, Dlouhý, Špaček – Jiruš, Pabiška, Wiencek – Šeliga, Šafařovský, Cikhart – Žemba, Čederle, Kotyza.



Vrchlabí: Soukup (Štěpánek) – Linhart, Blažej, Oliva, Niko, Voženílek, Jirků, J. Moník – Heřman, Chrtek, Nouza – Machač, Pochobradský, Matýs – Hozák, Urban, Mrňa – F. Moník.