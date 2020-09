Nepovedený vstup do zápasu na ledě soupeře měli hokejisté Benátek nad Jizerou. Hned v první minutě inkasovali z hole Marka Sikory, který přetavil úvodní tlak v Poruby v první gól. Z brejku prostřelil brankáře Žajdlíka.

V první polovině úvodního dějství se podařilo hokejistům Benátek vyrovnat. Jakub Rychlovský rozehrál akci, ze které těžil Kryštof Hrabík. Jeho bekhendové zakončení přelétlo beton brankáře a bylo srovnáno. V závěru první třetiny měli domácí dvě velké šance, nejprve neuspěl Koskiakoski, a pak Pořízka vychytal Žajdlík. Po první třetině platil stav 1:1.

Aktivně vstoupili hráči Poruby do druhé třetiny, Sikora nahazoval puk na branku z ostré pozice, brankář Benátek si kotouč málem srazil do vlastní branky. Další velkou šanci proměnit nedokázal proměnit Petr Kanko. Poruba hrála dál aktivně, po vhazování pálil Korkoakoski, s jehož pokusem si gólman hostů dokázal poradit. Jednu z mála příležitostí Benátek měl dvě minuty před koncem druhé třetiny Pabiška, který ve spolupráci se Špačkem nedokázal skórovat.

Nerozhodný stav platil až do 46. minuty. Po rychlém přechodu do útočného pásma se k puku dostal Tomáš Pastor, který přenechal kotouč Lukáši Endálovi. Jeho střela na vzdálenější tyč zapadla přesně do branky. Na konečných 3:1 z pohledu domácí Poruby upravil Petr Kanko, který ze středního pásma trefil prázdnou branku Benátek.

Poruba - Benátky 3:1 (1:1, 0:0, 2:0)

Branky a nahrávky: 1. Sikora (Teper), 46. Endál (Pastor, Urbanec), 60. Kanko (T. Jáchym) – 10. Hrabík (Rychlovský). Střely na branku: 28:30. Vyloučení: 4:6, navíc Hotěk 10 (ZHK). Bez využití.

HC RT TORAX Poruba 2011: Muštukovs – Teper, Žovinec, T. Voráček, Kozák, Urbanec, Slavík, Pastor – Sikora, T. Jáchym, Pořízek – Stloukal, Korkiakoski, Endál – J. Káňa, M. Hlinka, Kanko – Brodek, Hotěk, Toman.

HC Benátky nad Jizerou: Žajdlík – Kunst, Aubrecht, Kovář, Bieniek, Kolmann, P. Krejčí – A. Dlouhý, Čederle, Najman – Rychlovský, Wiencek, D. Špaček – Jiruš, Pabiška, Cikhart – Hrabík, Šafařovský.