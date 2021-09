Krutá porážka. Středočeši v utkání strávili ve vedení o poznání delší časový úsek než hosté, přesto odešli i počtvrté s prázdnou. Úvodní třetinu vyhráli gólovou tečí Antonína Duška. Hosté odpověděli zkraje druhé části dorážkou Radima Ferdy.

Na další gól si necelé dvě stovky diváků musely počkat až 49. minuty. K úvodní asistenci přidal v přesilovce gól Adam Dlouhý po ideální přihrávce Klapky zpoza branky.

Horácká Slavia ale ještě stihla obrat. Tečující Ferda svou druhou brankou v utkání vyrovnal. V závěrečné minutě hosté zamkli při signalizovaném vyloučení soupeře v obranné třetině a David Tureček v pro Benátky kritický čas zamířil téměř od modré čáry přesně.

"Žádný soupeř nás nepřehrál, ale v zakončování šancí nás zatím všechny týmy předčily," našel trenér Benátek Valdemar Jiruš příčinu nedobrého vstupu do soutěže. "Dnes jsme byli blízko bodovému zisku, avšak neuhráli jsme buly, po němž šťastná střela zapadla do branky. Následně soupeř využil výhodu při signalizovaném faulu, a to nás dnes stálo body. Nepanikaříme. Tvrdou prací si uhrajeme body, které nás zklidní a začneme vyhrávat," věří kouč Benátek.

"Pro domácí je výsledek trochu krutý, protože si myslím, že po většinu zápasu tahali za delší konec provazu," uznal i hostující kouč Jaroslav Barvíř s tím, že především v první části měli domácí výrazně navrch.

"Byli jsme rádi, že se šlo do kabin za stavu jen 1:0. Psychicky nám pomohl gól na 1:1, pak prvních deset minut ve druhé třetině to od nás byla slušná pasáž. Poté se spíš jen čekalo na chybu. I když jsme ve třetí třetině prohrávali 1:2, velice si ceníme charakteru mužstva, které se nevzdalo a i s troškou štěstí zápas otočilo," poznamenal Jaroslav Barvíř.

Benátky – Třebíč 2:3 (1:0, 0:1, 1:2)

Branky a nahrávky: 10. Dušek (Štibingr, Dlouhý), 49. Dlouhý (Klapka, Šír) – 23. Ferda (Tureček), 55. Ferda (Furch, Vodný), 60. Tureček (Vodný). Rozhodčí: Čáp, Zubzanda – Beneš, Maštalíř. Vyloučení: 4:5. Využití: 1:0. Diváci: 185.

Benátky: Žajdlík – Kolmann, Šedivý, Bukač, Aubrecht, Štibingr, Žůrek, Kovář – Šír, Dušek, Dlouhý – Pabiška, Jansa, Jiruš – Klapka, Čederle, Wiencek – Křepelka, Čermák, Vomáčka.

Třebíč: Jekel – Furch, Doudera, Poizl, Forman, Tureček, Mlčák, Zukal – Psota, Bittner, Šťovíček – Kusko, Nedvídek, Krliš – Ferda, Michálek, Vodný – Vedral, Křehlík.