Z ledu šestého celku tabulky si Benátky žádné body nevezou. V Prostějově prohrály 1:3, když se rozhodovalo až ve třetí třetině.

Ve středu se hrálo dlouho bez branek. Na tu první si museli diváci počkat až do 33. minuty. Skóre otevřeli domácí, když si ve středním pásmu převzal puk Tomáš Jáchym a jeho průnik skončil přesnou střelou na Královu lapačku. Hosté na jeho gól dokázali zareagovat jedenáct vteřin před koncem druhé periody. Domácí Klimíček ztratil za brankou puk, který se dostal přes Duška ke Špačkovi, který stanovil skóre po dvou třetinách jako remízové.

Vítězný gól v čase 41:38 a na svědomí ho měl domácí Šimon Jelínek. A opět to bylo po individuální akci. Puk si vzal ve středním pásmu, mezi kruhy doslova vykoupal Aubrechta a bekhendovým zakončením si poradil i s brankářem Králem. Srovnat mohl deset minut před koncem Wiencek, ale jeden z domácích obránců mu radost překazil. Hosté to v závěru zkusili ještě při hře bez brankáře, ale v poslední minutě to byli oni, kdo ještě inkasoval do prázdné branky z hole Kloze.

LHK Jestřábi Prostějov - HC Benátky nad Jizerou 3:1

Branky a nahrávky: 34. T. Jáchym (J. Kloz, Rudovský), 42. Š. Jelínek (Vala, Dubský), 60. J. Kloz (Rudovský) – 40. Daniel Špaček (Dušek).