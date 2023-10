Velice cenný bod z ledu jednoho z favoritů druholigové soutěže. Benátečtí hokejisté na jihu Čech pěkně kousali, v samotném utkání ani jednou neprohrávali a nakonec si přivezli cenný bod za prohru 4:5 po prodloužení. Jejich zloba se snášela ale k výkonu trojice rozhodčích, zejména k druholigovému nováčkovi v pruhovaném, hlavnímu rozhodčímu Trnkovi. Jeho nepřesné verdikty často vyvolávaly emoce obou střídaček.

II. hokejová liga, skupina Západ - 4. kolo | Foto: Anton Martinec

Uběhlo něco málo přes tři minuty hry a hostující hráči na ledě velkého favorita vedli již o dvě branky. Nejprve na útočné modré čáře nezachytil obránce Hubata rozjetého Martínka a ten z pravého křídla poslal puk mezi Gábovy betony. O sedmadvacet vteřin později na téměř stejném místě ztratil Gajdolín puk a na Gábu uháněl zcela osamocený Šafránek, který jej pěkným blafákem doslova vykoupal. Postupem času opaření domácí začínali přebírat otěže hry, jejich snahu ale krotil velmi jistý benátecký brankář Brázdil.

Drápky ale neustále vystrkoval také středočeský tým. Řepíkovo zakončení vyrazil Gába ramenem, pár centimetrů dělilo hosty od třetí branky po průniku Kučery, který těsně minul. Horké chvilky připravili táborští hráči svému soupeři při přesilové hře. Hajičovu tečovanou střelu ale Brázdil zastavil, Šulek netrefil odkrytou část branky. V závěru první periody se do šance dostal hostující Havlas, Gába ale puk za svá záda nepustil.

Tlak táborských hokejistů ve druhé třetině byl ještě markantnější. Hned po jedenácti vteřinách hry orazítkoval Milfait tyčku. Domácí se dočkali ve 28. minutě. Gajdolínovo nahození umě tečoval Šulek a dostal více než dvanáct stovek diváků do varu. Vlnu emocí na hostující střídačce vyvolal Gábův nebezpečný a zbytečný zákrok směřující na koleno útočníka Řepíka, který nebyl potrestán. Právě od tohoto momentu plály na táborském ledě zejména emoce.

Stále to byli ale hráči od Jordánu, kteří zle zatápěli Brázdilovi v benátecké brance. Ten parádním zákrokem vychytal místního kapitána Seidla. Šest minut před koncem druhé třetiny byl ale i on už krátký na rychlý kontr jihočeského týmu, v němž vzal na sebe zodpovědnost Matušík a trefil se přesně do levého horního růžku.

O minutu později si to v pěstním souboji rozdali domácí Hubata a s hostujícím Dvořákem, pro něž zápas předčasně skončil. Ve vzduchu poté visela i další šarvátka mezi Jankovským a Krlišem, oba byli poslání na trestnou lavici s dvouminutovým trestem za hrubost. I díky výbornému Brázdilovi se už ale v závěrečných minutách druhé periody skóre nepohnulo.

Vstup do závěrečné části hry se benáteckému mužstvu povedl. Po hrubé chybě v táborských obranných řadách zůstal před Gábou zcela osamocený Jankovský, který si přehodil puk na bekhend a zavěsil. Táborská odpověď přišla za osmačtyřicet vteřin. Při přečíslení dvou hráčů proti jedinému mířil přesně mezi Brázdilovy betony obránce Suchánek.

Štěstí stálo při benáteckém týmu po Plášilově střele od modré, kterou Brázdil vyrazil k Matušíkovi, ten ale puk do branky nezametl. Brzy poté se hosté dostali znovu do vedení a opět po velké táborské chybě. Milfait od modré čáry trefil Šafránka, který pláchl svým strážcům a střelou nad Gábovu lapačku rozvlnil síť. Domácímu týmu tentokrát stačilo k vyrovnání jen dvacet vteřin. Šulek se z rohu kluziště dostal před branku a zřejmě s tečí některého z hostujících obránců znovu vyrovnal. Závěrečná desetiminutovka byla pro hostující tým hodně perná. Po akci Severy se poněkolikáté v zápase zaskvěl Brázdil, na němž tentokrát ztroskotal Krliš. Tatáž spolupráce se opakovala také necelých pět minut před koncem, Krliš ale nezvedl puk nad beton roztaženého benáteckého brankáře. Tlak jihočeského celku byl ještě umocněn Maškovým vyloučením, obětaví hosté ale bod z táborského ledu uhájili.

Do prodloužení vstupovali svěřenci trenéra Nováka oslabeni o vyloučeného Hozáka. Právě v této početní výhodě orazítkoval domácí Matušík tyčku. Následně byl potrestán benátecký brankář Brázdil za úmyslné posunutí branky, což bylo velice brzy potrestáno. Šulek posunul puk na kruh na Matušíka, který potvrdil pověst zabijáka a ukončil toto zajímavé klání.

Očima trenérů|

Tomáš Matušík, Tábor: Když vezmu začátek zápasu, tři minuty soupeře meleme, máme sedm střel, zatímco on vůbec nic, ale poté vyrobíme dvě fatální chyby a ze dvou střel na branku prohráváme 0:2. Pochopitelně pak na nás padla deka, ale postupem času jsme se přece jen nadechli a vytvořili si šance. Svou další měl i soupeř, tu ale už David Gába chytil. Právě jeho mi bylo skoro líto, protože to pro něj byl hrozně nepříjemný zápas. Do druhé třetiny jsme stáhli hru na tři pětky a po strašně těžké práci se nám podařilo vyrovnat. Když už jsme soupeře takto docvakli, dostali jsme hned na začátku třetí třetiny hrozný gól a znovu jsme museli vyvinout ohromné úsilí, abychom tam donesli vyrovnávající branku. Za chvilku se to samé v podstatě ještě jednou opakovalo. Na konci třetí třetiny jsme ještě dvakrát minuli odkrytou branku, navíc jsme v utkání snad třikrát trefili tyč. Dneska nám prostě hokejový pánbůh nedal vůbec nic. Kluci ale ukázali ohromný charakter a srdce, více úsilí, než do zápasu vložili, do něj prostě vložit nejde. Tentokrát jsme neztratili bod, ale dva získali. Myslím si, že právě takový zápas nás může nakopnout do té série pravdy, která nás nyní čeká.

Martin Novák, Benátky: Věděli jsme, že Tábor má špatné první třetiny. Chystali jsme se na to a vstřelili dvě rychlé branky, což nám vyhovovalo. Paradoxně jsme prohráli zápas, ve kterém jsme ani vteřinu neprohrávali. Bylo to krásné utkání v parádní atmosféře. Před zápasem jsme sbírali obránce z tréninku B-mužstva, protože nám hodně hráčů onemocnělo. Klukům děkuji za fantastický výkon. Je smutné, že utkání takto skvělých mužstev píská totálně nemožný rozhodčí, který nemůže rozhodovat ani krajský přebor. Rozhodčího budeme vetovat a záznam nejhorších zákroků pošleme na svaz, protože takto nám s..t na hlavu nikdo nebude.

HC Tábor – HC Benátky nad Jizerou 5:4 PP (0:2, 2:0, 2:2 – 1:0)

Branky: 28. Šulek (Gajdolín, Seidl), 34. Matušík, 42. Suchánek (Šulek), 50. Šulek (Seidl, Matušík), 64. Matušík (Šulek, Plášil) – 3. Martínek, 4. Šafránek, 41. Jankovský (Řepík), 50. Šafránek. Rozhodčí: Trnka – Kubíček, Tvrdík. Vyloučení: 7:13, navíc Hubata (Tábor) - Dvořák (Benátky) 5 min + do konce. Využití: 1:0. Diváci: 1261.

Tábor: Gába – Hubata, Plášil, Gajdolín, Suchánek, Čížek, Hajič – Severa, Milfait, Krliš – Šulek, Matušík, Seidl – Zeman, Dančišin, Nevšímal – Prášek, Zíb, Zayml.

Benátky: Brázdil – Kliment, Klodner, Mašek, Antoš, Kulvejt – Zumr, Šafránek, Jankovský – Řepík, Kučera, Hozák – Martínek, Havlas, Dvořák – Plíšek.