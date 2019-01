Vsetín – První zápas v novém roce prvoligoví hokejisté Benátek zvládli stejně jako ten poslední v minulém - tedy na výbornou. Na ledě třetího Vsetína dokázali jako teprve třetí tým v sezoně zvítězit. Domácím Středočeši ukončili jejich šestizápasovou sérii bez porážky po výsledku 1:3.

Hokej velmi slabé úrovně přinesla první třetina, kdy domácí nevyužili ani jednu ze tří přesilových her, a tak se šlo do kabin za bezbrankového stavu. Ve druhé třetině již branky padaly a ke smutku fanoušků Vsetína se dvakrát prosadily Benátky. Nejprve potrestal chybnou rozehrávku domácích Klapka, pro kterého to byla vůbec první branka mezi muži. Minutu a sekundu před koncem druhé třetiny propálil hradbu těl před Šelepněvem obránce Niko.

V poslední třetině se Vsetín dočkal snížení čtyři minuty před koncem. Theoret se ocitl před brankou a v pádu poslal kotouč na Slováčka, který zblízka zakončil pod břevno. Vypadalo to, že Vsetínským nebude branka uznána pro postavení hráče v brankovišti, nakonec se však hlavní sudí shodli, že domácí hráč byl do branky natlačen. Domácí odvolali brankáře již necelé tři minuty před koncem, ale po chybě na modré čáře dostali třetí branku.



Vsetín – Benátky nad Jizerou 1:3 (0:0, 0:2, 1:1)

Branky a nahrávky: 56. Slováček (Theoret) – 35. Klapka, 39. Niko (Rychlovský, Teplý), 58. Wiencek. Rozhodčí: Fiala, Šutara – Poruba, Rožánek. Diváci: 2720. Vsetín: Šelepněv – Hryciow, Mikuš, Teper, Slováček, Jenáček, Frolo, Ondračka – Rác, Kucharczyk, Karafiát – Rob, Pechanec, Jonák – Theoret, Pitule, Kopta – Vítek, Šilhavý, Hořanský. Trenéři Dopita a Jenáček. Benátky nad Jizerou: Pařík – Kunst, Havlín, Husa, Maier, Žůrek, Niko, Poizl – Průžek, Chrtek, Wiencek – D. Špaček, Šír, A. Dlouhý – Teplý, Najman, Rychlovský – Čech, Burda, Klapka. Trenér Kudrna.

Další výsledky: Třebíč – České Budějovice 3:4 s. n., Ústí nad Labem – Prostějov 4:3, Frýdek – Místek – Slavia Praha 1:2, Poruba – Jihlava 1:2.

1. Jihlava 38 24 4 3 7 140:82 83

2. Kladno 38 20 4 3 11 133:95 71

3. Č. Budějovice 38 20 4 2 12 123:92 70

4. Vsetín 37 19 5 2 11 137:105 69

5. Prostějov 38 19 3 2 14 144:125 65

6. Havířov 38 18 3 0 17 111:94 60

7. Přerov 37 18 1 3 15 104:96 59

8. Slavia Praha 38 17 0 8 13 112:122 59

9. Litoměřice 37 16 4 2 15 114:109 58

10. Třebíč 38 13 7 3 15 110:104 56

11. Frýdek-Místek 38 15 2 3 18 125:132 52

12. Poruba 38 13 3 1 21 115:129 46

13. Benátky 39 11 2 5 21 104:138 42

14. Ústí n/Labem 38 8 1 5 24 98:143 31

15. Kadaň 36 8 1 2 25 77:181 28