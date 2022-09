„Kluci plnili to, co jsme si naordinovali. Postupnými kroky a trpělivostí jsme se dostali k brankám. Klukům bych rád poděkoval a vyzdvihl dobrý výkon našeho brankáře. Díky tomu všemu jsme uspěli, byť jen těsným výsledkem. Tohle je naše cesta, kterou můžeme jít," hodnotil duel trenér Benátek Antonín Nečas.

„Podle mě to bylo vyrovnané utkání. Myslím si, že ve druhé třetině jsme měli na víc, vypracovali jsme si tam asi čtyři gólovky. Kdybychom dali branku na 2:0, mohl zápas vypadat jinak, ale místo toho domácí srovnali a dostali se do tempa. Je to škoda,“ řekl po zápase pro klubový instagram mladý klatovský obránce Adam Zich.

HC Benátky - SHC Klatovy 2:1 (0:0, 2:1, 0:0)

Branky a nahrávky: 35. Stehlík (Bříška, Šafránek), 39. Král (Křenek, Tondr) – 28. J. Roubal (D. Kvasnička, Sedlák). Rozhodčí: Hacaperka – Figer, Jiruška. Vyloučení: 6:4. Využití: 0:1. Střely na branku: 35:24. Diváci: 245.

Benátky: Sejpal (Šuhájek) – Mrkvička, Klodner, Antoš, Tondr, Macura, Mašek, Šípek – Havlas, Bříška, Špaček – Stehlík, Šafránek, Zumr – Křenek, Král, Dvořák – Šíma, Peca, Hejňák. Trenér: Antonín Nečas.

Klatovy: K. Kolář (Mečl) – Pánek, Zich, Vajner, Vitaloš, D. Kvasnička, Kovářík, Houdek – Roubal, F. Kolář, Matoušek, Beníšek, V. Kvasnička, Čech, Šeba, Ženíšek, Sedlák. Trenér: Michal Straka.

Ostatní výsledky 2. kola (západní konference): Ústí nad Labem – Kobra Praha 3:0, Letci Letňany – Tábor 5:1, Wikov Hronov – Baník Příbram 0:9, Stadion Vrchlabí – Piráti Chomutov 0:5, Jablonec – Most 2:3, Děčín – Králové Písek 7:2, Stadion Cheb – Řisuty 2:4.