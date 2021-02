Legendární útočník, který oslavil tento týden 49. narozeniny, měl prsty ve dvou gólech hostí v první třetině. Už ve třetí minutě sám otevřel skóre, když si z levého kruhu vybruslil před branku a zblízka překonal o více než třicet let mladšího brankáře Benátek Krále. U branky Zacha Fryeho na 2:0 potom zapsal asistenci.

Rytíři v úporné první třetině vyslali na domácí klec celkem osm střel a hned tři se ujaly – přesně dvě minuty po Fryem zvýšil už na 3:0 Vítězslav Bílek. Benátky vyslaly na Brízgalovu branku jen pět pokusů a gólu se v první části nedočkaly.

Uspěly až zkraje prostředního dějství. V přesilovce nejprve Vojtěch Jiruš napálil tyčku, o pouhých pět sekund později už se ale radoval, když se prosadil přesnou ranou z levého kruhu. Kladnu ale vrátil třígólové vedení Marek Račuk, který rovněž zhodnotil početní výhodu.

Ve 36. minutě mohl opět korigovat stav utkání domácí Putz, který byl v úniku na branku faulován a vykoledoval si trestné střílení. Z něj ale na Brízgalu nevyzrál. A jen o pár desítek sekund později to domácí mrzelo dvojnásob, pátou branku hostů přidal Rostislav Marosz. Ještě do druhé sirény kapituloval Král pošesté, necelou minutu před koncem třetiny ho od modré propálil Ondřej Mikliš.

Teprve sedmnáctiletý brankář Benátek utkání nedochytal, do třetí třetiny už domácí tým nastoupil se Žajdlíkem mezi tyčemi. Ten už za svá záda puk nepustil, kryl všech šest střeleckých pokusů Rytířů a pomohl svému mužstvu snížit náskok soupeře.

Hned po necelých třech minutách třetí periody snížil na 2:6 Daniel Svoboda, který se dobře zorientoval na brankovišti a procpal puk za záda kladenského gólmana. Definitivní podobu dal výsledku ve čtyřiapadesáté minutě Jan Štibingr, který si sjel na pravý kruh na nahrávku Dlouhého zpoza branky a bez přípravy propálil Brízgalu na bližší tyči.

Víc branek už v utkání nepadlo. Benátky tak padly podruhé v řadě a zůstávají na třináctém místě tabulky, těsně pod hranou postupu do play off. Další utkání je čeká ve středu a znovu to bude těžká prověrka, hrají na ledě rozjetého Přerova, který se rve o čelo Chance ligy.

Ohlasy

Antonín Nečas (HC Benátky nad Jizerou): "Brzo jsme inkasovali první branku a od toho se odvíjela celá první třetina. Byli jsme ušláplí proti vyzrálému týmu a první třetina skončila 0:3. Bylo těžké se zápasem něco dělat. Ve zbylých třetinách jsme se snažili, bojovali jsme a snažili jsme se korigovat výsledek. Tenhle soupeř byl ale nad naše síly."

Jan Kregl (HC Rytíři Kladno): "Z našeho pohledu bylo dobré, že jsme v první třetině hned soupeři odskočili. Měli jsme poměrně dobrý pohyb. Druhá třetina to samé, jen máme vždycky zbytečně moc vyloučených. Odskočili jsme ale soupeři na 6:1 a vlivem výsledku jsme ve třetí třetině trochu polevili. Byli jsme lehkovážní, ale máme tři body a dali jsme šest gólů, takže dobré."

HC Benátky nad Jizerou – HC Rytíři Kladno 3:6 (0:3, 1:3, 2:0)

Branky a nahrávky: 23. Jiruš (Štibingr, Jansa), 43. Svoboda (Jansa), 54. Štibingr (Dlouhý) - 3. Jágr (Machala), 11. Frye (Mikliš, Jágr), 13. Bílek (Filip, Hajný), 27. Račuk (Marosz), 37. Marosz (Mikliš, Štochl), 40. Mikliš (Hlava, Plekanec). Rozhodčí: Bejček, Petružálek – Kreuzer, Polonyi. Vyloučení: 3:4. Využití: 1:1. Diváci: 0.

HC Benátky nad Jizerou: Král (41. Žajdlík) – Štibingr, Šedivý, Kunst, Böhm, Kovář, Aubrecht, Cibulka – Pabiška, Čederle, Jiruš – Daniel Svoboda I, Jansa, A. Dlouhý – Šafařovský, Měchura, Wiencek – Putz, Strnad, Gajda.

Rytíři Kladno: Brízgala – Mikliš, Frye, Suchánek, Ticháček, Snuggerud, Zajíc, Štochl – Jágr, Plekanec, Machala – Račuk, Marosz, Guman – Melka, Kubík, Hlava – Bílek, Filip, Hajný.