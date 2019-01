Benátky nad Jizerou - Jen něco přes dvě stovky diváků sledovalo v Benátkách nejlepší tým hokejové Chance ligy - Jihlavu. Ta si sice odvezla očekávané vítězství, ale až gólem devět vteřin před koncem prodloužení.

Ilustrační foto. | Foto: Petra Skopcová

Jihlavu začaroval domácí brankář Marek Schwarz, v úvodu s ním ale čarovaly i tyčky a břevna jeho svatyně. Šťastný gól pak dal od modré Kolmann, jenže hostující Werbik po polovině duelu využil skvělé akce Čachotského a vyrovnal. V závěru přes obrovské šance na obou stranách gól nepadl.

Zdálo se, že rozhodnou až nájezdy, ale devět vteřin před koncem prodloužení ujela dvojice Jihlavanů a Pohl zavěsil.

Ohlasy trenérů:

Jiří Kudrna (HC Benátky nad Jizerou): S první třetinou jsme byli spokojení, protože jsme v ní hráli dobře, jednoduše. V té druhé Jihlava přidala a zatlačila nás. Měla více ze hry a dočkala se vyrovnání. Ve třetí třetině se hrála vyrovnaná partie, řekl bych kdo s koho. Také jsme si vypracovali své šance, ze kterých jsme mohli utkání rozhodnout. Zápas dospěl do prodloužení. Ačkoliv jsme hráli proti lídrovi ligy, druhý bod jsme chtěli a v podstatě jsme zklamaní, protože si myslím, že utkání mělo dospět do samostatných nájezdů. Musíme se ještě podívat na video, zda v prodloužení nebyl faul na našeho hráče. Je škoda, že jsme si to s Jihlavou nemohli v nájezdech rozdat o druhý bod. Předvedený výkon byl ale z naší strany velmi dobrý, takto musíme pokračovat i nadále.



Petr Vlk (HC Dukla Jihlava): V téhle mrazničce není jednoduché hrát. V první třetině jsme dostali takovou nešťastnou branku v oslabení. V dalších třetinách jsme ale soupeře přestříleli. Bohužel naše střely nebyly dost razantní na to, abychom utkání zvrátili ještě v základní hrací době. Myslím si, že získané dva body jsou určitě zasloužené. Soupeř samozřejmě měl nějaké příležitosti, ale domnívám se, že jsme si zasloužili i tři body. Musím ale znovu zopakovat, že naše zakončení nebylo dost razantní.

Ohlasy s využitím klubového serveru HC Benátky

Benátky n. J. – Jihlava 1:2 pp (1:0, 0:1, 0:0 – 0:1)

Branky a nahrávky: 13. Kolmann (Průžek) – 34. Werbik (Čachotský, Zeman), 65. Pohl (Zeman).

Benátky nad Jizerou: Schwarz – Kolmann, Kunst, Maier, Havlín, Niko, Husa, Žůrek – Wiencek, Chrtek, Průžek – Zachar, Šír, D. Špaček – Rychlovský, Najman, Teplý – A. Dlouhý, Burda, Klapka.