Bilance Kolína se v posledních zápasech poněkud otočila. Zatímco dříve kozlové bodovali doma a zřídka vydolovali nějaký bod venku, nyní je to spíše obráceně. Kolín padl doma s Ústím, pak zvítězil v Havířově. Poté doma ztroskotal na Frýdku-Místku, ztrátu ale zacelil na ledě Benátek v krajském derby.

Po zápasovém distancu se do sestavy Kolína vrátil Zdeněk Král, který asistoval u prvních dvou tref hostujícího celku. A také se po delší pauze střelecky prosadil Šafránek. A také hned dvakrát. Do brány kozlů se postavil po dlouhé době Kiviaho, který předvádí výborné výkony v dresu extraligového celku z Hradce. Mezi tyčemi vydržel třicet šest minut, pak jej po čtvrté brance vystřídal Rus Kuzněcov. A ten už puk za svá záda nepustil.

Kolín posílený o borce z partnerského Hradce Králové šel do vedení. Šafránkova trefa z desáté minuty byla jedinou v první třetině. Bylo to sice těsné, ale zasloužené vedení. Kolínští zaměstnávali domácího gólmana Krále výrazně častěji než střelci Benátek. Ti vyšli střelecky naprázdno.

Brankovou nálož si necelé tři stovky diváků užily v prostřední periodě. Padlo jich šest a o mnoho úspěšnější byli domácí hokejisté. Ti museli dvakrát dotahovat. Nejprve odpověděl na trefu Šafránka z úvodní části Wiencek, na Sklenářův druhý gól Kolína reagoval Špaček. Jansa zanedlouho poslal Benátky poprvé do vedení, o něj je připravil Jankovský. Ještě jednou měli domácí minimální náskok, to se zapsal mezi střelce Kovář. Vyhnal finského gólmana z kolínské branky.

Stejně jako v první třetině, tak i v té závěrečné se domácí neprosadili. A museli přihlížet obratu kozlů. Už po minutě hry přidal dvou druhou trefu v utkání Šafránek. A začínalo se od nuly. Za pět minut dal rozhodující gól Miškář, když našel puk před bránou a pohotově jej poslal za záda Krále. Oba celky se pak snažily o další korekci výsledku, gólmani už ale odolali.

„V průběhu utkání jsem si říkal, jestli stojí za to umřít na střídačce,“ snažil se popsat své pocity v nervydrásajícím utkání jeden z kolínských trenérů Petr Martínek. „Každopádně jsme rádi, že se nám to povedlo. Bylo to extrémně těžké utkání, hlavně pro hlavy kluků. V první třetině jsme hráli velice dobře, ale v prostřední části přišel zkrat. Přiznám se, že jsem měl obavy, zda to zvládneme. Ale v závěrečné třetině jsme zase hráli výborně, i když ke konci si domácí vytvořili velký tlak. Za dvě velmi dobře sehrané dvě třetiny jsme si vítězství a tři body zasloužili,“ přemýšlel nahlas kouč Kolína. „Byly to ale strašidelné nervy,“ přidal jedním dechem.

Ve třicáté šesté minutě inkasovali kozlové počtvrté. Stav byl v té době 4:3 pro domácí a Kiviaho se pakoval z kolínské brány. To nahradil Kuzněcov a puk už za svá záda nepustil. „Měli jsme v tomto utkání pomoc z Hradce Králové. Kivimu (Kiviaho) utkání nesedlo a my jsme chtěli dát především týmu nový impuls. Ono to takto vypadá, že za góly mohl gólman, ale tak to úplně nebylo. Do brány šel Kuzněcov, který nás neskutečně podržel, hlavně v závěru. A za to jsme také rádi,“ dodal Martínek.

Kolínu se tak může dýchat zase o něco lépe. Další dva zápasy hraje příští týden na stadionech soupeřů. V úterý od 17.30 hodin na ledě Třebíče, v pátek od 17 hodin v Prostějově.

HC Benátky nad Jizerou - SC Marimex Kolín 4:5

Branky a nahrávky: 22. Wiencek (Jansa, Pabiška), 27. Špaček (Dušek, Průžek), 31. Jansa (Čermák), 36. Kovář (Žůrek, Pabiška) – 10. Šafránek (Král, Niko), 27. Sklenář (Král), 35. Jankovský (Morong), 41. Šafránek (Niko, Veselý), 46. Miškář (Sklenář, Veselý).

HC Benátky nad Jizerou: Král – Bukač, Dvořák, Kunst, Hampl, Žůrek, Kovář, Patzelt – Dlouhý, Čederle, Jiruš – Průžek, Dušek, Špaček – Pabiška, Jansa, Wiencek – Kalaj, Čermák, Vomáčka.

SC Marimex Kolín: Kiviaho (36. Kuzněcov) – Kukla, Piegl, Niko, Šalda, Čížek, Zorko, Pinkas – Král, Šafránek, Sklenář – Veselý, Miškář, Krejčík - Pajer, Štohanzl, Jankovský – Ouřada, Morong, Síla.