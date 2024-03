Pomalu už otevírali brány osmifinále druholigového play-off, Benátečtí hokejisté ale inkasovali vyrovnávací gól při ústecké power-play. Prodloužení rozhodl po šesti minutách hry hostující Hovsepjan, který si vynutil prodloužení série. O ní rozhodne třetí zápas, který se v sobotu bude konat na ústeckém ledě.

Na úvodní branku zápasu se čekalo přesně šedesát sekund. Funkovu střelu od modré čáry tečoval zkušený Kloz a puk mezi betony brankáře Brázdila prošel až do sítě. Domácí tým musel dotahovat a několikrát zle zatopil hostujícímu gólmanovi Stahlovi. Ten kapituloval po jedenácti minutách hry. Kliment vymyslel parádní přihrávku na Jankovského, který posunul puk volnému kapitánu Šafránkovi, čímž druhá útočná formace navázala na své galapředstavení na ústeckém ledě z úvodního zápasu. Nejen brankově, ale i herně vyrovnaná třetina, musela diváky bavit.

Hokej, plný zajímavých momentů, pokračoval i ve druhé periodě. Do ní vstoupili lépe hosté, kteří si dokázali vytvořit tlak, Brázdil ale držel svůj tým. Domácí nabrali dech až při početní výhodě, v níž nejprve Hozák těsně minul horní růžek, o malý chloupek vedle mířil též Havlas. Chvilku po polovině utkání byl na trestnou lavici poslán benátecký Martínek, který pykal za technický přestupek domácí střídačky při hře v šesti. Nebezpečnější ale byli v oslabení Novákovi svěřenci.

Havlas vybojoval kotouč a mířil zcela sám na Stahla, avšak přestřelil. Při dalším sólu Hozáka zatáhl za záchrannou brzdu Amirov a domácí měli výhodu trestného střílení. Sám faulovaný Hozák ale na Stahla bekhendovou kličkou nevyzrál. Na druhé straně čaroval proti Amirovovi Brázdil. Jedenačtyřicet sekund před druhou sirénou vybojoval za ústeckou brankou Vágner kotouč pro Pecu, který při svém prvním pobytu na ledě v tomto utkání rozjásal ochozy.

Ve zprvu opatrné třetí třetině drželi dlouho domácí hráči těsný náskok. Osm minut před koncem ale Kloz přiťukl kotouč do jízdy Anosovovi, který si vyjel do mezikruží a bekhendovou střelou o tyč smazal těsný náskok středočeského týmu. Největší drama ale na téměř tři stovky diváků teprve čekalo. Po souhře druhého útoku necelé dvě minuty před koncem našel Jankovský skulinku mezi Stahlovými betony a přiblížil svůj tým k postupu.

Hostující střídačka riskla hru bez brankáře. Brzy mohl zápas prakticky rozhodnout Jankovský, jeho střelu ze středního pásma ale hosté před prázdnou brankou zastavili a naopak sami šestadvacet sekund před koncem udeřili. Z druhé vlny najíždějící Bernat střelou o břevno rozpoutal vlnu severočeské euforie.

Na domácích inkasovaná branka nezanechala stopy a v prodloužení určovali tempo hry, Stahl ale chytal velký zápas. Rozhodnutí přišlo v šestašedesáté minutě. Bláhovu střelu z levého křídla Brázdil dokázal vyrazit, dojíždějící Hovsepjan ale mířil mimo jeho dosah.

Trenéři po utkání

Martin Novák, Benátky: Byl to vyrovnaný zápas, v němž každý chvilku tahal pilku. Hosté lépe vstoupili do utkání, vstřelili branku po jasné vysoké holi. Absolutně nechápu, že to tři rozhodčí neviděli. Hráli jsme ale dál, pokaždé jsme vedli. Je pradoxem, že soupeř v této sérii vedl deset minut a má stejně vítězství jako my. Nemáme co ztratit, všichni jsme byli ráno v práci a po ní šli hrát hokej. Oproti tomu Ústečtí jsou profesionálové. V sobotu se jedeme porvat o vítězství a věřím, že si v Benátkách ještě zahrajeme.

Jaroslav Roubík, Ústí: Byl to těžký zápas. Benátky byly v sérii ve vedení, jsou bez nervů, nikam nepotřebují postupovat, nemají žádné cíle, proto hrály lehce. Sice jsme vedli, domácí ale srovnali. Poté to bylo hodně nervózní. Chvíli byly lepší Benátky, chvíli my. Přetahovali jsme se, bylo to takové ulítané. Na konci zvítězila asi taková ta naše vůle, abychom nekončili sezónu. Inkasovali jsme hloupý gól, fantasticky jsme se ale dokázali vrátit do zápasu. V prodloužení byli první dvě minuty lepší domácí, poté my. Řekl bych, že to byl moc pěkný hokej v play-off, který měl úplně vše. Pro nás bylo těžké, že Benátky příliš nekazily, k ničemu nás tolik nepouštěly, proto je to vítězství cennější.

HC Benátky nad Jizerou – Ústecký Slovan 3:4 PP (1:1, 1:0, 1:2 – 0:1)

Branky: 11. Šafránek (Jankovský, Kliment), 40. Peca (Vágner), 59. Jankovský (Šafránek, Kučera) – 1. Kloz (Funk, Anosov), 52. Anosov (Kloz, Trefný), 60. Bernat (Funk), 66. Hovsepjan (Bláha). Vyloučení: 5:5. Bez využití. Rozhodčí: Veinfurter – Hájková, Landsmann. Diváci: 280.

Benátky: Brázdil – Antoš, Lytvynov, Knesl, Kliment, Mašek, Němeček – Řepík, Havlas, Hozák – Kučera, Šafránek, Jankovský – Martínek, Zumr, Vágner – Husák, Peca.

Ústí nad Labem: Stahl – Gottfried, Trefný, Funk, Amirov, Popela, Hovsepjan – Dubský, Bernat, Simon – Rudovský, Kloz, Anosov – Kuchynka, Bláha, Novotný