Jestliže loni patřil jihočeský tým k nejméně oblíbeným soupeřům benáteckého celku, letos se karta obrátila. Ve čtyřech zápasech předcházející sezony dokázaly uhrát Benátky nad Pískem pouhý bod, nyní jich mají po třech utkáních už devět! V posledním zvítězili benátečtí hokejisté v Písku 3:0, čímž se posunuli před pražskou Kobru na první příčku tabulky nadstavbové skupiny B.

V úvodu utkání rozhodně nebyli hosté lepším týmem. Svůj první střelecký pokus totiž vyslali na Korytarovu branku až v 9. minutě, v tu chvíli měl jeho protějšek Brázdil na svém kontě již šest zásahů. Optický tlak píseckého mužstva umocnila i přesilová hra po Šafránkově faulu. Benátečtí se ubránili a také oni měli výhodu dvou početních výhod a postupem času začali více zlobit. Skóre se poprvé měnilo až devět sekund před koncem první třetiny. Ve středu kluziště se chopil puku Jankovský, proháčkoval se nedůslednou píseckou obranou a poté si vychutnal i brankáře Korytara.

Právě maskovaný muž v píseckém dresu zůstal pro druhou třetinu na lavičce pro obnovené zranění v tříselné krajině, na jeho místo nastoupil náhradník Svoboda. Ten z druhého pólu hřiště sledoval Matiáškovo zakončení, které ale minulo odkrytou část branky. Následně Písečtí nevyužili devětapadesátisekundovou dvojnásobnou přesilovou hru.

V druhé desetiminutovce druhé třetiny už vládli hosté, které ale naráželi na pozorného novice Svobodu, jenž si připsal několik úspěšných zásahů. Dvě minuty před druhou sirénou Hracholski nedovoleně zastavil Zumra a před kapitánem Šafránkem se naskýtala výhoda trestného střílení. Při něm ale zkušený útočník nechal vyniknout bezchybného Svobodu.

Komplikace pro hosty nastala na začátku třetí třetiny. Zraněného Martínka totiž následoval i Lytvynov, pro nějž toto utkání také předčasně skončilo. Benátecký trenérský triumvirát tak v závěrečné dvacetiminutovce mohl využít pouze pět obránců a osm útočníků.

Od začátku závěrečné části hry však paradoxně oslabený středočeský tým diktoval tempo hry a zaslouženě se dostal do dvoubrankového vedení. Pavlátova faulu využil Řepík, který z levého kruhu využil tuto početní výhodu. O dvě minuty později našlápl na pravém křídle obránce Antoš a nechytatelnou střelou pověsil puk přesně pod břevno Svobodovy svatyně.

Potvrdit vítězství hostů mohl Jankovský, který při vlastním oslabení po chybě domácího brankáře minul zcela prázdnou píseckou klec. V závěru utkání se nabízela otázka, zda benátecký gólman Brázdil udrží třetí čisté konto této sezóny. Ten, společně se svými obránci, všechny ošemetné situace vyřešil a Benátečtí tak mohli z jihu Čech odcestovat s plným bodovým ziskem, díky kterému se jim o krapet přiblížila vyřazovací část.

Trenéři po utkání

Milan Mazanec, Písek: Z mé strany má mužstvo absolutorium. Odehráli jsme to nad hranicí našich možností, obětavostí, přístupem i nasazením. Také nás to stálo dva nebo tři zraněné hráče. Bohužel nemáme více dovednosti v zakončení. Tohle je náš problém, který se s námi táhne už třetí nebo čtvrtý zápas. Vytvoříme si šance, ale nejsme schopni dostat puk do branky.

Martin Novák, Benátky: Do utkání jsme nevstoupili dobře. Písek byl prvních patnáct minut určitě lepším týmem, avšak nedokázal vstřelit gól, což se oproti tomu nám brankou do šatny podařilo. Právě vstřeleným gólem jsme se zklidnili. Od druhé třetiny jsme začínali mít převahu. Ve třetí třetině náš tlak vygradoval, i když jsme od poloviny zápasu hráli po dvou zraněních s pouhými třinácti hráči. Kluci ukázali morál a na konci utkání jsme také měli více sil, což si myslím, že rozhodlo.

IHC Králové Písek – HC Benátky n. J. 0:3 (0:1, 0:0, 0:2)

Branky: 20. Jankovský (Kliment, Klodner), 46. Řepík (Hozák, Kučera), 48. Antoš (Vágner, Kučera). Vyloučení: 5:6. Využití: 0:1. Rozhodčí: Šperl – Gabriel, Zídek. Diváci: 300.

Písek: Korytar (21. Svoboda) – Čunát, Radoš, Turek, Pavlát, Vajner, Tolar, Šipla – Marcilis, Volf, Matiášek – Petrásek, Pouzar, Hracholski – Pechlát, Koupal, Hollar – Brož, Dubský

Benátky: Brázdil – Lytvynov, Antoš, Klodner, Kliment, Němeček, Knesl – Řepík, Havlas, Hozák – Zumr, Šafránek, Jankovský – Martínek, Vágner, Kučera