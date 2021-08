Pořádně rušné úterý za sebou mají hokejisté Benátek nad Jizerou. Ti ve svém týmu přivítali nejprve dvě zvučné posily, aby pak s jednou z nich v sestavě doma porazili Litoměřice.

Klub od Jizery během dne představil dvě výrazné posily v kádru – Antonína Duška a Jakuba Valského. Ten se zatím poohlíží po extraligovém angažmá. Než jej najde, bude pomáhat právě v Benátkách. "Jakub Valský moc dobře zná podmínky v liberecké organizaci. Chtěli bychom mu pomoci v jeho další hokejové cestě,“ říká k nové posile generální manažer Benátek Bartoloměj Salanský.

Pětatřicetiletý Antonín Dušek má na svém kontě přes pět stovek extraligových startů a v poslední sezoně působil v dresu francouzského Nice. V Benátkách podepsal někdejší Bílý Tygr smlouvu na jeden rok.

„Tonda je v podstatě libereckým odchovancem. Čekali jsme delší dobu, až ukončí své angažmá v zahraničí a vrátí se domů. V tu chvíli jsme mu nabídli angažmá. Je to výhodné i z toho důvodu, že se Tonda usadil v Liberci. Očekáváme od něho, že do kabiny přinese klid, ukáže našim mladým klukům, co obnáší profesionální hokej, a také nám pomůže v produktivitě,“ komentoval Duškův příchod Salanský.

Dušek už nastoupil do úterního zápasu proti Litoměřicím, který domácí vyhráli 5:3. Nová posila naskočila v prvním útoku a připsala do statistik dvě asistence. Benátečtí museli obracet stav, dvakrát v utkání vedli o dvě branky, avšak odpor hostů definitivně zlomili při power-play gólem Klapky na 5:3.

„Vítězství jsme si zasloužili. Odehráli jsme slušný zápas a Litoměřice přehráli. Jen nás mrzí nevyužité šance. Závěr se trošku zdramatizoval, ale utkání jsme si již pohlídali,“ dodal k zápasu benátecký kouč Valdemar Jiruš.

Středeční utkání s Kolínem je zrušeno, a tak na Benátky čeká dvojzápas ve čtvrtek a v pátek v rakouském Salzburgu.

HC Benátky n. J. – Stadion Litoměřice 5:3

Branky a nahrávky: 15. Klapka, 17. Bukač (Dušek, Pabiška), 29. Cikhart (Dušek), 54. Jansa (Vomáčka, Kunst), 60. Klapka (Jansa, Wiencek) – 15. Sihvonen, 38. Pajer (Březák, Koláček), 58. Koláček (Výtisk, Kylnar). Rozhodčí: Macháč, Šťovíček - Axman, Kettner. Vyloučení: 3:1. Využití: 1:0. V oslabení: 0:0. Diváci: 130.

Benátky: Pavelka – Bukač, Žůrek, Šedivý, Aubrecht, Kunst, Patzelt – Pabiška, Dušek, Dlouhý – Klapka, Jansa, Cikhart – Křepelka, Wiencek, Vomáčka – Dospěl, Hájek.

Litoměřice: Čermák (30. Sklíba) – Černohorský, Baláž, Háva, Výtisk, Volráb, Pinkas, Březák – Kadlec, Koláček, Pajer – Sihvonen, Jícha, O. Procházka – Kylnar, Urban, Stehlík – Berka, Rouha, Smola.