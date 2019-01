Benátky nad Jizerou/ Trenér Škaloud je nadšen s podmínkami v Liberci.

Do sportovního areálu Břízky v Jablonci nad Nisou přijeli trénovat hokejisté pražské Slavie, mistři České republiky. | Foto: DENÍK/ Ota Bartovský

Hokejisté HC Benátky se pilně připravují na premiérovou účast v I. lize. Samotná příprava je přitom rozdělená. Část družstva trénuje v domácích podmínkách a druhá v Liberci. Právě extraligový klub z pod Ještědu má eminentní zájem na spolupráci s benáteckým hokejem. Vše by pak měla stvrdit pondělní valná hromada v sále Záložny. Začátek je v 18 hodin. Více řekl o přípravě benáteckých hokejistů trenér Luděk Škaloud.

Benátečtí hokejisté mají za sebou sezonu zakončenou historickým úspěchem, postupem do I. ligy. Jak s odstupem času tuto skutečnost vnímáte?

Byl to a je samozřejmě historický úspěch. Hledíme na to tak, že možná už nikdy v životě něco podobného nezažijeme. Zavazuje nás to k tomu, abychom v soutěži nepůsobili pouze jeden rok. Našim úkolem bude se v první lize stabilizovat. Chceme, aby druhá nejvyšší soutěž zůstala v Benátkách co nejdéle.

Jak tedy probíhá příprava na prvoligovou soutěž?

Hráčům jsme řekli, že se budeme připravovat od poloviny měsíce května v domácích podmínkách. Pak ale přišla nabídka z Liberce, že je možné, abychom se tam okamžitě přesunuli. Jenže na to hráči nebyli úplně připraveni, také vzhledem ke svým zaměstnáním nebo studiím, proto bylo nutné přípravu rozdělit právě na dvě části. V Liberci trénuje sedm hráčů v naprosto profesionálních podmínkách. V Benátkách se trénuje společně s juniory. Já osobně ze začátku působil v Benátkách celý týden, poté jsem postupně jezdil na jeden až dva dny do Liberce, teď jsem již převážně jen v Liberci. Do Benátek jezdím jednou za týden. Není to nutné, protože přípravu zde vede Antonín Nečas společně s trenérem juniorů Petrem Zvolenským.

Jaké jste vlastně v Liberci našli pro přípravu podmínky?

Jedním slovem skvělé. Takové podmínky, jako máme v Liberci k dispozici, bych zkrátka přál trenérům všech mužstev. Podle mého názoru se jedná o vůbec nejlepší podmínky v celé České republice.

Jak bude benátecká příprava probíhat v nejbližších dnech?

Do konce června bude prakticky stejná. Následovat budou necelé tři týdny volna. Ve čtvrtek 17. července se sejdeme na přípravě v Liberci, kde si hráči nafasují věci na led. Následující týden bude probíhat kombinovaná příprava v Benátkách, aby si liberečtí hráči zvykli pro změnu na podmínky u nás. Pak už vyjedeme na benátecký led.