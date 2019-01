Benátky nad Jizerou/ Medvědi dokázali v Benátkách dvakrát vyrovnat, na branku Musila však odpovědět nedokázali

HC Benátky nad Jizerou - HC Berounští Medvědi 4:2

Benátečtí hokejisté zvládli důležitý domácí zápas proti Berounu. Hosté dokázali dvakrát srovnat s domácími krok, a přestože byli především v první polovině zápasu lepším celkem, odjeli s prázdnou. Na Musilovu branku z 57. minuty již odpovědět nedokázali.



V první třetině viděli diváci jedinou branku. Blatný vypálil a před brankou se nejlépe zorinentoval Hruška, který poslal ko-touč pohotově za Štelmachova záda. Berounští měli více ze hry a také si vytvořili šance, ale vždy ztroskotali na fantasticky chytajícím Stejskalovi.



Překonat domácího brankáře se hostům podařilo až čtyři minuty po polovině zápasu. Tvrzník se dostal do úniku s Kicou a prvně jmenovaný se mohl radovat z vyrovnávací branky. Hosté se po vyrovnávací brance snažili strhnout vedení na svou stranu, ale proti byl opět Stejskal a jednou také konstrukce jeho svatyně, kterou rozezvučela Vlčkova tečovaná střela.



A tak udeřily Benátky. Při přesilové hře se dostal k odraženému kotouči Weiss a dokázál jej dotlačit do branky. Hosté však zbra-ně nesložili a podruhé v zápase vyrovnali zásluhou Vlčka benátecký náskok



Klíčová situace zápasu však ještě měla přijít. Minutu po Vlčkově brance vyrazil Havlovu dělovku betonem berounský brankář Štelmach pouze vedle sebe, kde si Musil nejprve přikopl puk bruslí, a před brankovou čarou ho holí poslal do prázdné klece. V poslední minutě při power-play ujel hostující šestici Blatný a pohodlně zametl kotouč do opuštěné branky.

Branky a nahrávky: 8. Hruška (Blatný, Hrach), 50. Weiss (Hrach, Kudrna), 57. Musil (Havel), 60. Blatný – 34. Tvrzník (Kica, Mazanec), 56. Vlček (Křesťan)



Rozhodčí: M. Hrubý - Podrazil, Žídek Vyloučení: 9:9 Využití: 1:1. Diváci: 340. Třetiny:1:0, 0:1, 3:1.



Benátky n/J: Stejskal - Drábek, Ton, Hrach, Špila, Mrkvička, Gajda, Kajínek - Kudrna, Kopic, Havel, Pabiška, Blatný, Musil, Jech, Bárta, Procházka, Kadeřábek, L. Tondr, Weiss, Hruška. Trenér: Petr Haken



Beroun: Štelmach - Kameš, Martinec, Malý, Mazanec, Šmach, Vaněček, Čížek - Tvrzník, Šinágl, Kica, Eberle, Slížek, Novotný, Kupec, Křesťan, Vlček, Balász, Šaffer, Pavel, Hlusička. Trenér: Otakar Vejvoda st.