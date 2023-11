BK Mladá Boleslav a HC Vítkovice Ridera se dohodly na výměně dvou beků, do Bruslařského klubu míří třicetiletý Petr Gewiese, opačným směrem pak odchází pětadvacetiletý Radek Jeřábek.

Tipsport extraliga, 15. kolo: BK Mladá Boleslav - HC Vítkovice Ridera | Foto: Jan Pavlíček

Společně s hlavním trenérem Richardem Králem a asistentem Václavem Pletkou se na střídačku Bruslařů postaví také David Havíř. První trénink A týmu tato společně trojice vedla ve čtvrtek 9. listopadu.

Dnes osmačtyřicetiletý bývalý obránce už s Richardem Králem trénoval, pardubický A tým vedli v sezonách 2020/2021 a 2021/2022. V následujícím ročníku vedl tamější B tým a sbíral tak zkušenosti v Chance lize. V letošní sezoně doposud trénoval pardubickou juniorku.

Havíř během hráčské kariéry získal čtyři zlaté medaile za vítězství v ELH. Tři s Pardubicemi a jednu s Plzní.

„Vítáme Davida v naší organizaci a pevně věříme, že naváže na svou spolupráci s Richardem v Pardubicích, a že společně s Vencou Pletkou vytvoří v kabině prostředí, které bude fungovat,“ říká sportovní ředitel Bruslařů Martin Ševc.

TREJD S VÍTKOVICEMI

Další změna pak přichází v sestavě boleslavské obrany. BK Mladá Boleslav a HC Vítkovice Ridera se dohodly na výměně dvou beků, do Bruslařského klubu míří třicetiletý Petr Gewiese, opačným směrem pak odchází pětadvacetiletý Radek Jeřábek.

Petr Gewiese je rodák ze Šumperku, kde působil převážnou část své kariéry. Do nejvyšší české hokejové soutěže si jej Vítkovice vytáhly v sezoně 2020/2021, za které od té doby hrál. Nyní tak poprvé mění působiště v rámci extraligy.

„Petr je skvěle vybavený bruslař v nejlepších letech, která s sebou přináší už i zkušenosti. Loni to byl jeden z nejlepších obránců Vítkovic. Letos se mu na to zatím úplně nepovedlo navázat, takže doufáme, že u nás zažije nový impuls a zároveň přinese něco svěžího do naší kabiny,“ říká sportovní ředitel mladoboleslavského klubu Martin Ševc.

Bruslaři se loučí s Radkem Jeřábkem, který tak nyní bude oblékat barvy Ridery. „Radek se letos zatím bohužel spíš hledal. Je to ale výborný kluk, kterému přejeme úspěšné pokračování jeho kariéry,“ dodává Ševc.

