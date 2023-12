Hokejisté Mladé Boleslavi prohráli se Spartou 3:6. V neděli je čeká výjezd na derby do Liberce.

Tipsport extraliga: BK Mladá Boleslav - HC Sparta Praha | Foto: Jan Pavlíček

Proti minulému zápasu s Olomoucí se hra Bruslařů zvedla. I tak ale přišla porážka 3:6 od v tabulce druhé pražské Sparty.

„Stav neodpovídá hře na ledě. Zápas se lámal na konci druhé třetiny, kde jsme mohli vyrovnat na 2:2, ale místo toho jsme udělali faul. Sparta nás dvakrát potrestala v přesilovce. My jsme se také přesilovkami vrátili do zápasu, ale v závěru jsme to trošku uspěchali a Sparta nás potrestala,“ řekl po zápase asistent boleslavského kouče David Havíř.

A pokračoval: „V týdnu jsme byli hodně na videu, zaměřili jsme se v tréninku na určité věci. Něco z toho se v zápase objevilo, ale zrovna první dva góly, jsme dostali z těchto věcí – první gól odhozený puk od obránce a při druhém jsme ve čtyřech ve slotu a jeden sparťan nám dává gól. Může se to zdát jako maličkosti, ale ty právě ty pak rozhodují celý zápas.

Hokejisté poslední Mladé Boleslavi vstoupili do zápasu s druhou Spartou nebojácně a v úvodní desetiminutovce byla k vidění vcelku vyrovnaná partie. Pak ale dvakrát udeřili hosté. Nejprve se střelou z pravého kruhu prosadil odchovanec boleslavského hokeje Vojtěch Mozík, o chvíli později na něj navázal z podobného místa také centr čtvrté sparťanské formace Jakub Konečný.

Bruslaři opět pomohli dobré věci. Na terapeutického koně vybrali přes 132 tisíc

Bruslaři se vrátili na dostřel soupeři ve 24. minutě, když před hostující brankou trefil do bruslí Půček Dvořáčka a od ex-sparťanského útočníka se puk odrazil za Kořenářova záda. Pro Dvořáčka šlo o vůbec první gól v letošní sezoně, Jan Půček pak zapsal první extraligový bod své kariéry. Za stavu 1:2 přišly na řadu úvodní přesilové hry zápasu.

A zatímco Boleslav tu svou prokombinovala přihrávkami, Sparta v té své udeřila už po deseti vteřinách. Na konci pohledné kombinace byl další odchovanec Bruslařského klubu Pavel Kousal. Ten svůj gól na mateřském ledě pořádně oslavil. „Možná jsem to s tou oslavou trošku přehnal, ale já jich teď moc nedávám, takže jsem z něj měl fakt radost.“

Sparta si pak na začátku třetí třetiny zahrála dlouhou přesilovku v pěti proti třem, kterou po minutě a půl přetavil ve čtvrtý gól přesnou ranou Michal Kempný. V klasické přesilovce pak Boleslav ještě snížila, když Skalického pokus dorazil do branky Lantoši. A když se v další početní výhodě prosmýkl kolem Mozíka ke svému prvnímu gólu v české extralize Filip Krivošík, bylo opět o jeden gól. Když už se domácí nadechovali k závěrečnému náporu zmrazil je na druhé straně svým druhým gólem v zápase Kempný a následně pojistil výhru hostů do prázdné branky Filip Chlapík.

Foto: Malibu má další remízu. Trenér ji nakonec bere i nebere

„Přijde mi, že proti soupeřům z dolní poloviny tabulky hrajeme hodně pod tlakem. Pak proti těm silnějším týmům to z kluků spadne, ale tam je pak zase vidět vysoká kvalita soupeře, který hned potrestá jakoukoliv chybu,“ dodal David Havíř.

BK Mladá Boleslav – HC Sparta Praha 3:6

Branky a nahrávky: 24. Dvořáček (Půček), 48. Lantoši (Skalický, Aaltonen), 53. Krivošík (Lantoši, Pyrochta) - 14. Mozík (Sobotka), 16. Konečný (Forman, Kempný), 39. P. Kousal (Kestner, Irving), 42. Kempný (Řepík), 58. Kempný (Lajunen), 58. Chlapík (Sobotka). Rozhodčí: Jeřábek, Vrba – Kajínek, Ondráček. Vyloučení: 3:3. Využití: 2:2. V oslabení: 0:0. Diváci: 2707.

Boleslav: Novotný – Gewiese, Pyrochta, Osburn, Čech, F. Pavlík, Jánošík, Bernad – Lantoši, Fořt, Skalický – Aaltonen, O. Roman, Krivošík – Malínek, Järvinen, Rohdin – Půček, Závora, Dvořáček.

Sparta: Kořenář – Moravčík, Kempný, Irving, Němeček, Mozík, Krejčík, Tomek – Řepík, Sobotka, Chlapík – P. Kousal, Horák, O. Najman – Kestner, Lajunen, Buchtele – Forman, Konečný, Mužík.