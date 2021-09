Pět zápasů, pět porážek a nula bodů. To je prozatímní bilance hokejistů Benátek v letošním ročníku Chance ligy. Body nepřivezli ani v sobotu, když prohráli na ledě Sokolova 1:4.

„Utkání se nám nepovedlo. Nejsme produktivní, a navíc děláme hrubé individuální chyby, což je smrtelná kombinace. V pondělí se pustíme s chutí do tréninku a budeme lepší,“ věří v lepší zítřky benátecký kouč Valdemar Jiruš.

Přitom v Sokolově to byli právě hosté, kdo měl lepší vstup do zápasu a po přesné trefě Duška dokonce vedli od čtvrté minuty 1:0. Ve zbytku zápasu už ale dávali góly jenom domácí. Ještě v první třetině srovnal Vracovský, vedení dal domácím ve 23. minutě Jurčík a když se v zápase trefil podruhé Vracovský bylo to po dvou třetinách 3:1 pro Sokolov. Ten ještě přidal čtvrtý gól zásluhou Haška ve 46. minutě.,

„Hodnocení je dnes stručné, protože kluci předvedli opět zodpovědný výkon, za který je jim odměnou tříbodová výhra. Konečně jsme se začali prosazovat z přesilových her, na které jsme se při tréninku zaměřili. Myslím, že od druhé vstřelené branky jsme utkání kontrolovali a dovedli ho do vítězného konce,“ dodal k zápasu domácí lodivod Martin Štrba.

HC Baník Sokolov - HC Benátky nad Jizerou 4:1

Branky a nahrávky: 13. Vracovský (Kverka, Novák), 23. Jurčík (Jiskra, Tomi), 37. Vracovský (Kverka), 46. Hašek (Šmerha) - 4. Dušek (Kolmann). Rozhodčí: Grech, Micka - Baxa, Coubal. Vyloučení: 5:6, navíc Strejček (SOK) 5 min. - Špaček (BEN) 5 min. Využití: 2:0. V oslabení: 0:0. Diváci: 732.