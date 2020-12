„Bylo to náročné. Klukům se dařilo, ale já jsem nehrál, a jen sedět na tribuně a sledovat spoluhráče není zrovna zábavné. Proto jsem šel na Slovensko, abych znovu nabyl sebevědomí a dostal se zpátky na svůj výkonnostní level,“ vracel se osmadvacetiletý čahoun ke svému krátkodobému návratu do známého prostředí.

Deníku po pondělním triumfu nad Brnem přiznal, že mu to pomohlo. V Trenčíně dostal vůdčí roli a velký prostor na ledě, celkem za devět zápasů v dresu Dukly pobral dvanáct bodů za šest branek a stejný počet asistencí.

Bodově se začíná prosazovat i po návratu do týmu z města automobilů. V prvním povánočním utkání v Plzni asistoval u gólu Valentina Claireauxe a pak sám překvapivou ranou nachytal Frodla. Střeleckou chuť si udržel i do pondělního zápasu s Kometou, při výhře 3:0 dával v přesilové hře na začátku druhé části první a tím pádem i vítězný gól Bolky.

Prosadil se z předbrankového prostoru, když za záda brankáře Vejmelky tečoval střílený pas Claireauxe. „Mám za úkol se tam takhle motat, clonit brankáři při střelách spoluhráčů a být připravený. Čekal jsem na brankovišti, měl jsem hůl na ledě a čekal na puk. Byla to taková střílená nahrávka, jen jsem to usměrnil do sítě. Šlo o sehraný signál z tréninku, naštěstí to takhle vyšlo,“ popisoval svůj zásah.

Boleslav zápas právě v přesilovkách rozhodla, kromě Aldersona se v početní výhodě šťastnou trefou prosadil i ostrostřelec David Šťastný. „Bylo to trochu zvláštní. Docela často jsme hráli přesilovky a dali jsme v nich i dva důležité góly,“ vracel se kanadský forward k průběhu utkání.

„Ale nebylo to nic snadného. Kometa je dobrý tým, hrají fyzický hokej, rádi se sráží. Určitě je to cenná výhra. Hodně nám pomohl Honza Růžička tím čistým kontem. Je vždycky velká vzpruha, když gólman zachytá takhle skvěle. Podle mě ten rozdíl udělaly přesilovky a náš brankář,“ dodal ještě. A speciálně vyzdvihl výkon gólmana Růžičky, který vychytal druhé čisté konto v sezoně.

Alderson si pochvaluje i spolupráci s Valentinem Claireauxem a Joonou Jääskeläinenem ve druhé lajně. Spolupráce tří dravých legionářů funguje. „Myslím, že to klape velmi dobře. S Joonou už jsem pár zápasů odehrál i předtím, jsme si podobní v tom, že chceme hodně střílet. Valentin je zase velmi rychlý a umí dobře tvořit hru, takže se hezky doplňujeme.“

Rodák z kanadského města Oakville sám říká, že se nyní cítí velmi dobře a po gólových příspěvcích pociťuje návrat lepší formy. „Ty góly samozřejmě pomůžou, sebevědomí jde nahoru. Víc si věřím, vím, co dokážu. Snažím se zůstat dobře naladěný a dál makat. Je super, že mi to tam v posledních zápasech padlo, snad na to ještě dokážu navázat,“ uzavřel Brandon Alderson.