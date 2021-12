„Já sleduji spíš jenom svoje mužstvo. Ale doma asi budou všichni spokojení – oba synovci dali gól a já jsem vyhrál,“ smál se kouč Liberce po výhře 4:3 na ledě pátého celku tabulky, s nímž během letošní sezony stihl už dvakrát prohrát. „Zápas se mi hodnotí dobře, vyhráli jsme proti velice kvalitnímu soupeři. Myslím, že jsme odehráli dobré utkání od první do poslední minuty,“ dodal k samotnému zápasu Augusta.

Boleslavi nepomohl k výhře ani Ševcův gól přes celé hřiště

V něm se dařilo oběma jeho synovcům. Boleslavský Ondřej měl podpis u všech tří gólů Bruslařů, když jeden gól dal a u dalších dvou si připsal asistenci. O té při spektakulárním gólu Martina Ševce přes celé hřiště ani nevěděl: „Já myslel, že jsem měl dva body?“ divil se statistickému zápisu starší z obou bratrů.

O tři roky mladší Adam si připsal sice bod jediný, za gól na 3:2, ale po zápase byl rozhodně spokojenější. Jeho tým totiž bral ze zápasu všechny body. Sám Najman se pak trefil teprve podruhé v letošním extraligovém ročníku: „To byl trošku takový vánoční zázrak. Dal jsem gól po dlouhé době.“

Oba bráchové měli v těchto dnech během kratičké vánoční pauzy možnost vidět se více, než je během extraligového kolotoče běžné. „Já jsem mu u štědrovečerní tabule říkal, jestli je vhodné, aby si přidával jídlo, když máme v neděli zápas. A ještě jsem ho trošku popichoval u pohádek, ale zase tak velké hecování to nebylo,“ hlásil po zápase vítěz zápasu Adam. Ten vyhrál i interní bratrský souboj na vhazování: „Dneska mě brácha porazil ve všem. Nám to bohužel nevyšlo celkově,“ nebylo moc do zpěvu boleslavskému Ondřejovi.

„My jsme proměnili dvě přesilovky, Boleslav jenom jednu, to asi bylo rozhodující,“ hledal klíčový moment zápasu liberecký útočník. „Měli hodně šancí a proměnili je. Vždycky to parádně trefili, Růža s tím nemohl nic dělat. My jsme neměli takové nasazení, jaké bychom měli mít a Liberec nás za to potrestal. A v závěru si to pohlídal,“ znělo hodnocení zápasu z domácí strany.

Bratři vnímali zápas Boleslavi s Libercem jako derby i nejen z rodinných důvodů: „Já jsem v Boleslavi už pátou sezonu a s Tygry je ten zápas vždycky jiný. Je to víc vyhecované v hledišti i na ledě jsou potyčky,“ dodal Bruslař Ondřej.