/FOTOGALERIE/ Jak účinně bojovat s ohněm v chemickém provozu pracujícím s nebezpečnými látkami? Kolínští hasiči se byli poučit až v Nizozemí. Na dva dny zajeli sbírat zkušenosti v rámci odborné stáže u hasičského sboru průmyslového parku Chemelot, ležícího nedaleko Maastrichtu, informoval ředitel kolínských hasičů Dalibor Zeman. „Zúčastnilo se družstvo HZS podniku Draslovka Kolín a družstvo profesionálních hasičů ze stanice HZS Kolín,“ konstatoval.

Kolínští hasiči byli opět na zkušené v Nizozemsku. | Foto: HZS Středočeského kraje

Rozhodně si přitom nejeli jen pro slovní poučení spojené s ukázkami vybavení. Začalo se sice „nasucho“, obhlídkou míst v chemickém a rafinérském provozu, kde tamější hasiči v minulosti zasahovali, a to včetně rozboru, co a jak tam hasiči dělali a co by se případně dalo vymyslet jinak (přičemž i Češi přispěli svými zkušenostmi s řešením obdobných případů) – pak ale následoval přesun na výcvikový trenažér. A kdepak, žádné ukázky. Spolupráce! Hašení hořící kapaliny vytékající z porušené nádrže i bezpečné uzavření armatur nacvičovala družstva složená vždy z příslušníků všech tří přítomných jednotek. Jako jeden tým: Chemelot + HZSP Draslovka + HZS Středočeského kraje.