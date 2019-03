Psal se rok 1983. Klidné odpoledne 8. června v obci Čistá protne silný hluk. Sovětské vojenské letadlo naložené municí se právě zřítilo na jeden z rodinných domů ve středu obce. Jen několik metrů od místní základní školy. Naštěstí obyvatelé domů byli v danou chvíli na dvoře a obraceli seno. Nikomu se jako zázrakem nic nestalo. V prvních chvílích si ale všichni mysleli, že letadlo dopadlo na školu. Všude byl totiž kouř, který situaci ztěžoval. Na jeden z největších požárů v historii Sboru dobrovolných hasičů Čistá takto dobrovolníci vzpomínají.

Sbor, jehož historie se začala psát od 20. srpna 1878, i nyní aktivně v obci působí. „Letos jsme měli například dva výjezdy při zahoření lesa nedaleko Čisté,“ uvedl Jaroslav Gregor ze Sboru dobrovolných hasičů Čistá.

Hasiči z Čisté každoročně pořádají zájezdy a výlety. Rovněž zábavy či plesy v místním kulturním domě. Tradičně se také vždy uspořádá sběr železa. „Hasiči pomáhají například starším lidem, kteří sami věci přepravit nemohou,“ řekl Gregor.

K dalším činnostem sboru patří například účast při pořádání dětského dne či při pálení čarodějnic.

Do konce roku čeká hasiče zazimování techniky, uspořádání zábavy a valné hromady, která by měla hodnotit průběh roku.

Do Sboru dobrovolných hasičů Čistá se opět vrátil požární sport. Poslední dva roky se hasiči pravidelně účastní soutěží v požárním sportu. „Je to po delší odmlce počátek této činnosti, jelikož byl útlum v závodění, který trval zhruba pět let. Nastal generační problém. Odešla totiž stará garda,“ podotkl Gregor.

V poslední době se však podařilo tým personálně obsadit a vytváří se stabilizovaný kolektiv, který se této činnosti usilovně věnuje. Letos soutěžilo mužstvo seniorů a mladších hasičů – nástupců. Do budoucna by si sbor přál obnovit právě tradici mládežnického požárního sportu. Ten byl v historii sboru dobrovolníků z Čisté nejsilnější po roce 1986.