Bělá pod Bezdězem - Sbor dobrovolných hasičů vzpomíná na dva nejtěžší zásahy.

Sbor dobrovolných hasičů Bělá pod Bezdězem se může pyšnit hned několika zásahy, při kterých byl. Starosta SDH Bělá pod Bezdězem Jiří Kovář však upozorňuje zejména na dva z největších požárů na Mladoboleslavsku za poslední roky. A to na požáry závodu Liaz v Mnichově Hradišti a Akumy v Mladé Boleslavi. Hasičským počinem je pro celý sbor i to, že všichni členové stále drží při sobě. „Jinak to v téhle branži ani nejde,“ doplnil Jiří Kovář.

