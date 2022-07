V letošním ročníku bude uspořádáno celkem třináct kol. Aby se takový závod mohl uskutečnit, předchází tomu spoustu práce a příprav, na kterých se podílí desítky dobrovolníků. Nejedná se pouze o přípravu samotné běžecké dráhy, ale také občerstvení pro všechny zúčastněné.

Na Brdskou ligu pravidelně přijíždí zhruba 30 družstev, a to mužské i ženské kategorie. Všechna družstva nejprve odběhnou základní kolo, ze kterého předem určený počet nejlepších družstev postupuje do tzv. play off, v němž se utkávají v souboji proti sobě vždy dva týmy. Vítězné družstvo ze souboje průběžně postupuje až do finálového kola.

Pořádání Brdské ligy každoročně přiláká mnoho návštěvníků a fanoušků jednotlivých týmů. Vytvoří se tak skvělá atmosféra pro závodní družstva. Po skončení soutěže následuje vždy večerní zábava s přáteli. V celkovém pořadí v kategorii muži drží první místo ČHJ Nalžovice, v kategorii ženy vedou tabulku SDH Zahořany. Finálové kolo Brdské ligy se uskuteční dne 28. srpna v Nalžovicích.

