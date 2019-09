V poskytování první pomoci bude v Mělníku i v jeho okolí města od 9. do 10. září soupeřit 14 čtyřčlenných družstev. Své reprezentanty vyšlou všechny kraje, připomněla mluvčí středočeských hasičů Tereza Fliegerová.

Organizátoři podle jejích slov připraví modelové situace, jež se co nejvíce mají přibližovat skutečným zásahům. Včetně toho, že soutěžící týmy nejprve dostanou pouze základní informace – a až přímo na místě budou muset zjistit, oč se přesně jedná, a okamžitě rozhodnout, co je třeba hned a co dělat potom. „Danou situaci musí co nejlépe vyřešit ve vymezeném časovém limitu,“ uvedla Fliegerová s tím, že na vše bude dohlížet tým rozhodčích.

Náročnost soutěže umocní nejen zapeklitosti a chytáky nachystané v rámci scénářů pro jednotlivé úkoly (jichž bude celkem 14), ale i fakt, že soutěžící čeká pořádný zápřah: nepřetržité klání se protáhne na 14 hodin. Jedno ze stanovišť bude v pondělí 9. září od deváté hodiny i na mělnickém náměstí Míru – a i když se nic neprozrazuje předem, podle Fliegerové slibuje obzvlášť atraktivní podívanou. Přítomnost zvědavců z řad veřejnosti je přitom nejen možná, ale přímo vítaná.