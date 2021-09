Místní hasiči si tak mohou zapsat do kroniky, že ve středu exceloval jejich tým nejen jako dnebožský, ale přímo (dne)božský: „dne“ zanechal na startovní metě a v cíli byl už jenom „božský“.

Ačkoli na startovní listině bylo zapsáno devět týmů – osm zastupujících hasičské záchranné sbory krajů a jeden drážní hasiče, konkrétně Správu železnic Plzeň – družstev ve skutečnosti závodilo deset. Mimo soutěž nastoupila i jednotka místního sboru dobrovolných hasičů. Rozhodně nebyla jen do počtu; naopak mezi profesionály zazářila.

/FOTOGALERIE/ Špičkoví profesionální hasiči z celé republiky se sjeli do vesnice Dneboh nedaleko Mnichova Hradiště - a členové místního dobrovolného sboru s nimi dokázali udržet krok. Ukázalo se to v tamním víceúčelovém sportovním areálu, který ve středu 22. září hostil závěrečný pátý závod 24. ročníku Velké ceny ČR v požárním útoku.

