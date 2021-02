Budeme potřebovat (na cca 12 ks):

250 g tvarohu v alobalu

250 g polohrubé mouky

250 g másla

1 vanilkový cukr

1 vejce

jahodová nebo malinová marmeláda, případně maliny

Postup: Nejprve si odvážíme mouku do mísy, přidáme tvaroh, vanilkový cukr a změklé máslo. Vytvoříme těsto, můžeme nechat i krátce zamíchat robotem. Těsto si přeneseme na potravinářskou folii, vytvoříme silnější obdélník, aby se nám poté s těstem dobře pracovalo, zabalíme do fólie a dáme do lednice alespoň na hodinu.

Polovinu vychlazeného těsta si přeneseme na pomoučený vál, nachystáme si také vykrajovátko malého srdíčka. Těsto vyválíme na plát silný cca 4 mm a nakrájíme na čtverce cca 12 x 12 cm. Do jednoho rohu naneseme lžičku tužší marmelády (řídkou můžete zajistit třeba nastrouhanými piškoty). Rohy čtverců přeložíme tak, aby vznikla obálka a marmeláda bude schovaná ve spodní části. Překlady můžeme potřít rozšlehaným vajíčkem, aby se neodchlipovaly.

Ze zbytků těsta vykrájíme srdíčka a přiložíme do středu obálky. Obálky skládáme na plech vyložený pečicím papírem a celé potřeme rozšlehaným vajíčkem. Pečeme v rozehřáté troubě na 175 ° dozlatova, cca 15 minut. Vše zopakujeme i s druhou polovinou těsta. Po upečení a vychladnutí jemně pocukrujeme a ozdobíme rozehřátou marmeládou, můžeme vmíchat i maliny.

O Markétě



Markéta Chovancová je nadšenou tvůrkyní fantastických moučníků i slaných pokrmů. Je autorkou blogu Markéta v troubě. O své umění se s Vámi pravidelně podělí v našem seriálu. „Vaření a pečení je pro mě největší koníček a baví mě dělat dny lahodnější a krásnější. Nejvíce mě hřeje u srdce, když mi ostatní posílají fotky povedených pochoutek, které vytvořili právě na základě zveřejněných receptů. Tak se nechte inspirovat také a třeba si obohatíte svůj repertoár jídel, která si vaříte doma,“ říká Markéta s úsměvem.



Markétiny recepty můžete sledovat také na Instagramu a Facebooku.