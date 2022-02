500 g smetany ke šlehání (čili alespoň 31%)

1 vanilkový lusk

4 větší žloutky

65 g cukru krupice + pár lžiček na posypání

Postup:



Nejprve si dejte rozeřát troubu na 160 °C. Do kastrolku jsem dala smetanu a přidala rozkrojený a vyšrábaný vanilkový lusk (včetně prázdného lusku). Pomalu jsem prohřála za míchání pod bodem varu a pak odstavila.

Mezitím jsem si dala do kovové misky žloutky, přisypala cukr a důkladně pomalu prošlehala do světla metličkou. Nemělo by se šlehat rychle šlehačem, aby se nevytvořilo moc pěny. Z částečně vychladlé smetany jsem vyndala prázdný lusk a pak po malých naběračkách lila a zašlehávala metličkou do žloutků s cukrem. Fakt pomalu a postupně.

Dejte si vařit vodu do rychlovarné konvice, bude se hodit za chvíli.

Nachystala jsem si vyšší pekáč a umístila do něj 5 kokotek (malé zapékací misky). Ze směsi jsem posbírala pěnu a přelila do vyšší nádoby s nálevkou. Vždycky promíchněte a nalijte část do kokotky a opakujte před každou mističkou. Vanilka má tendenci se usazovat na dně nádoby, a tak by byla všechna až v poslední misce.

Pak už stačí jen podlít horkou vodou do poloviny výšky mističek a péct při 160 °C 30-45 minut. Jak směs získá konzistenci pudinku, máme hotovo. Necháme vychladit v lednicí na pár hodin.

Před podáváním posypeme tenkou vrstvičkou krystalového cukru a ošlehneme flambovací pistolí.

Markéta Chovancová je nadšenou tvůrkyní fantastických moučníků i slaných pokrmů. O své umění se s Vámi pravidelně dělí v našem seriálu. Markétiny recepty můžete sledovat také na Instagramu a Facebooku.