Praha - Zápas o český fotbalový Superpohár mezi mistrovskou Plzní a vítězem Ondrášovka Cupu Mladou Boleslaví se uskuteční na plzeňském stadionu už 22. července, tedy o den dříve, než bylo původně plánováno.

Svaz vyhověl společné žádosti obou týmů, pro které je nový termín výhodnější kvůli delšímu odpočinku před případným zápasem Plzně ve 3. předkole Ligy mistrů a startu Mladé Boleslavi ve 3. předkole Evropské ligy.

Pokud by Plzeň postoupila přes Pjunik Jerevan, hrála by úvodní duel 3. předkola 26. července, takže by Západočeši při původním termínu Superpoháru měli na odpočinek pouze tři dny, nyní by měli den k dobru. Mladá Boleslav zase 28. července vstoupí do Evropské ligy. „Nebyl důvod, abychom prosbám Plzně a Mladé Boleslavi nevyšli vstříc. Dohodli jsme se i s Českou televizí,“ řekl ředitel svazového oddělení profesionálního fotbalu Lubas.