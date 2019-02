Řepov - Valná hromada okresního fotbalové svazu proběhla podle očekávání v poklidném duchu.

Martin Vlk | Foto: Deník/Jaroslav Bílek

V očekávaném poklidném duchu proběhla v neděli v sále řepovské radnice volební valná hromada Okresního fotbalového svazu Mladoboleslavska. Žádné převratné změny nepřinesla. Předsedou okresního fotbalu byl potřetí v řadě zvolen Martin Vlk. Tentokrát neměl ve volbách ani žádného protikandidáta.

„Vážím si toho, a to jsem řekl i delegátům po skončení valné hromady, že vše celá schůze proběhla v příjemné atmosféře a že jsme všichni na jedné lodi. Za to bych jim chtěl poděkovat a samozřejmě také za mandát," řekl Deníku staronový předseda OFS Martin Vlk.

Ten žádné převratné změny neočekává ani z následujícím volebním období: „To minulé se neslo v duchu přechodu na elektronickou revoluci. To následující by mělo být snad klidné," říká. A prozrazuje také hlavní cíle do tohoto období: „Věřím v zachování počtu klubů v soutěžích dospělých, a pokračování nárůstu u mládežnických celků. Dokonce jednáme s mělnickým svazem, kde mají také problém s dorosteneckou kategorií, že by dva celky přešli do naší okresní soutěže. Ale tam je to ještě na delší jednání. No a pak budeme chtít dále pracovat s mládežnickými reprezentacemi. Tady se udělal obrovský kus práce, za kterou jsou vidět výsledky."

V nedělním dopoledni se v Řepově sešli zástupci 42 oddílů ze 46 pozvaných. Jenom čtyři kluby tak nevyslali svého delegáta na valnou hromadu, která i tak byla s velkou rezervou usnášeníschopná. Volba předsedy svazu s jedním kandidátem a revizní komise se třemi uchazeči o tři volná místa proběhla aklamací bez dlouhých průtahů.

Jediné o co se ve volbách hrálo bylo obsazení výkonného výboru. Z toho loňského nyní už znovu nekandidoval Milan Noháč, naopak novými uchazeči byli prvoligový rozhodčí a sekretář svazu Ondřej Pechanec a předseda SK Jivina Jaroslav Houžvic.

Oba se nakonec do čtyřčlenného výkonného výboru, do nějž automaticky patří i předseda svazu, dostali. Znovuzvoleni byli Vlastimil Martinec z Kostelního Hlavna a šéf komise rozhodčích Michal Tylchert. Černý Petr tak zůstal v ruce předsedovi sportovně-technické komise Martinu Paulusovi.

„Nás teď čeká první ustavující jednání výkonného výboru, na kterém bychom měli určit také šéfy jednotlivých komisí. Žádné velké změny ale ani tady neočekávám," řekl svazový sekretář a nově také člen výkonného výboru Ondřej Pechanec.

Během valné hromady byl také plaketou oceněn dvanáctý člen klubu stovkařů okresního přeboru, kterým se během podzimu stal útočník boleslavské Akumy, a dříve také Března, Tomáš Strnad. Následná diskuze, ač byla na programu schůze, se už ani nekonala, neboť nikdo z delegátů neměl žádné připomínky.