František Rajtoral začínal s fotbalem v rodné Příbrami – v dresu Kovohutí. Brzy ale přestoupil do tehdejší Marily Příbram, kde prošel mládežnickými týmy. Právě tam se poprvé potkal s trenérem Karlem Krejčím, který ho poté provázel velkou částí kariéry.

„Poprvé upoutal mou pozornost už ve starších žácích. V šestnácti, sedmnácti jsem si ho pak vytáhl do devatenáctky, kde hráli dorosteneckou ligu. Byl to kluk, který fotbal miloval, až jsem ho dokonce někdy musel vyhánět ze hřiště,“ vzpomíná kouč, který byl jako asistent trenéra Pavla Tobiáše i u jeho začátků na prvoligové scéně, které spadají do roku 2004. „Ještě jako dorostence jsem si ho vytáhli. Půlroku naskakoval v lize, po kterém udělal svůj první velký přestup do Baníku Ostrava,“ líčí Krejčí.

Během tohoto působení se jejich cesty na čas rozdělily, aby se v znovu spojily v roce 2009, kdy třiadvacetiletý fotbalista přestoupil do Plzně, kde už Karel Krejčí působil v roli asistenta Pavla Vrby. Tam s výjimkou půlročního angažmá v bundesligovém Hannoveru strávil sedm sezon a dosáhl v něm spousty úspěchů. „Udělal velkou kariéru. Bohužel, jak to dopadlo, to je velká tragédie,“ smutní Karel Krejčí.

Na západě Čech se Rajtoral mimo jiné potkal s dalším příbramským odchovancem Alešem Matějů. „Když jsem přišel do Plzně, tak si mě vzal pod křídla. Strávili jsme tam spolu dva roky, během nichž jsme se hodně sblížili. Každý den jsme spolu jezdili na trénink i z tréninku, vybudovali jsme si skvělý vztah,“ prozrazuje obránce italské Brescie Calcio.

„Byl to velký fotbalista, na krajního beka velmi vyspělý. Po lidské stránce se pak jednalo o hodného, ochotného a neuvěřitelně pozitivního člověka. Často a rád na něj vzpomínám. Pořád se smál. Nikdy jsem nezažil, že by byl negativní,“ pokračuje Matějů.

Ne každý den Františka Rajtorala však byl prozářený sluncem. Míval období, kdy se u něj střídaly nálady, uzavíral se do sebe a obtížně komunikoval s okolím, aby se posléze opět vrátil do role usměvavého kluka. „Říkalo se, že měl deprese a věřím, že tomu tak opravdu bylo. Je zarážející, že člověk takto dokáže fungovat,“ tvrdí Aleš Matějů.

Poslední fotbalovou kapitolu napsal František Rajtoral v tureckém Gaziantepsporu, kam přestoupil v roce 2016. Právě tam se svým démonem bojoval nejvíce. Sám, navíc daleko od domova tento souboj nakonec prohrál.

A to v pouhých jednatřiceti letech…