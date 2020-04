Dávej to dřív! Dělej! Takhle ne! Zkus to znovu! Góóól! Tato slova během fotbalové sezony slýchávám s pravidelností dne a noci. Stejně jako všichni, kterým míč přirostl k srdci. Jenže teď je neslyším. A jsem z toho pořádně smutný. Epidemie koronaviru pozastavila celý fotbalový svět. Na všech úrovních. Tedy i ten můj. Amatérský.

Fotbalista Jan Pechánek. | Foto: Sokol Prackovice

Abych řekl pravdu, začíná mi z té prodloužené zimní přestávky pořádně hrabat. U nás na vesnici jsem hráčem A-týmu, vedoucím A-týmu a zároveň trenérem dětí. Když je sezona v plném proudu, po práci během týdne v podstatě neslezu ze hřiště. O víkendech ani nemluvím, materiály do práce často tvořím v klubovně mezi zápasy. Teď je mi tohle všechno odebráno. Je to neskutečně ubíjející. Nemohu dělat to, co považuji za nedílnou a jednu z hlavních součástí svého života.