Celé akci předcházela situace, kdy si hostující hráč v útočné akci pomohl faulem proti domácímu Machů, kterého ve snaze o pokrytí míče trefil loktem do břicha. Rozhodčí Dragoun odpískal faul a Hurtovi udělil žlutou kartu. Jelikož byla pro hostujícího forvarda druhá v zápase, následovala červená karta. Na to turnovský hráč reagoval výše popsaným způsobem. Od dalších ataků pak sudího zřejmě ochránila včasná reakce boleslavského brankáře Šteinera, který útočníka odtáhl směrem od arbitra.

Zdroj: Youtube

„Za patnáct let u futsalu jsem tohle ještě nezažil. A to jsem nastoupil ve všech soutěžích, od té nejvyšší až po tu nejnižší,“ kroutil hlavou ještě dlouho po zápase domácí trenér Michal Bílek. Jeho tým vedl v té době v derby zápase 2:1. „Do druhého poločasu jsme šli s plným odhodláním a věřím, že bychom jej zvládli dotáhnout do vítězného konce. Bohužel utkání vyvrcholilo zmiňovaným nechutným momentem,“ dodal Bílek, jehož tým po minulé výhře v Plzni v poslední vteřině prožil další neobvyklý zápas.

Co na inzultaci říkali hosté? Podle jejich vedoucího Jaroslava Mencla se jednalo o zkrat. „Od našeho hráče určitě špatně. Šlo o absolutně nepřiměřenou a nepochopitelnou reakci. I když si třeba stejně jako já mohl myslet, že nešlo až o takový faul a druhý rozhodčí byl daleko a nemohl přes hráče zákrok vidět, nemá oprávnění napadnout rozhodčího. To je zkrat, který je zcela za hranou. Měl sklopit hlavu a odejít, a ne ho napadnout a udělat tam takový tyjátr,“ zlobil se na hráče Jaroslav Mencl. „Zápas byl navíc zcela otevřený. Prohrávali jsme jen o gól a měli šanci na obrat. Zkazil nám i výsledek,“ dodal.

Následovat by měla kontumační výhra 5:0 ve prospěch domácího celku. Třicetiletý agresor pak může očekávat hodně mastný flastr od disciplinární komise a nejspíš si do futsalu na dlouhou dobu odpočine. Nechtěný odpočinek má přitom už nařízený od srpna i ve fotbale. V zápase liberecké krajské I. B třídy proti Lučanům totiž v dresu Jenišovic hodně od plic vyplísnil rozhodčího, za což inkasoval od tamní disciplinární komise desetizápasovou stopku.

Kromě oficiálního trestu se Vojtěch Hurt dost možná dočká i dalšího od vlastního klubu. „Je to moc čerstvé a musíme se dohodnout v rámci vedení. Uvidíme, jaký trest dostaneme i jako klub. Případný trest pro hráče je v naší kompetenci, nebudeme jej každopádně zveřejňovat,“ dodal Jaroslav Mencl.